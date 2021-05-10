قد تكون اليوم.. 10 علامات لليلة القدر: أدعية الحاجة والنفس والأهل

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

في كل ليلة وترية ينتظر المسلمون حول العالم قدوم ليلة القدر خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، إذ أنها خير من ألف شهر، لما بها من أدعية مستجابة وعتق من النار، كما تتضاعف في ليلة القدر تعبدات المسلم لتكون وقود آخرته، عن طريقها يمكن أن يتجنب جهنم، ويتجه مصيره إلى جنات النعيم برحمة الله وبركته، ولليلة القدر أدعية وعلامات، بحسب دار الإفتاء المصرية، وهناك بعض العلامات التي تنطبق على الليلة التي تصادف ليلة الـ29 من رمضان لعام 1442 هجريًا.

علامات ليلة القدر

تأتي ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان.

ليلة القدر ليلة وترية.

«القدر» يعني منتهى العظمة عند الله.

تشرق فيها الشمس بلا شعاع، فقد أخبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن أَمَارَتَهَا «أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا».

وفي بعض الأحاديث: «كَأَنَّهَا طَسْتٌ» «مسند أحمد» والمعنى: كأنها طست من نحاسٍ أبيض.

وروى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «هِى طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا» «ابن حبان»، طَلْقَة: طَيِّبةٌ لا حَرَّ فيها ولا بَرْد، بَلْجَةٌ: مشرقة.

الْمُطَّلِعَ على ليلة القدر يَرَى كُلَّ شَيْءٍ سَاجِدًا.

يَرَى الأنوارَ سَاطِعَةً في كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى فِي الْمَوَاضِعِ الْمُظْلِمَة.

وقيل: يَسْمَعُ سَلامًا أَوْ خِطَابًا مِنَ الملائكة.

وقيل: مِنْ عَلامَاتِهَا اسْتِجَابَةُ دُعَاءِ مَنْ وُفِّقَ لَهَا.

دعاء ليلة القدر

وفي ذات السياق، حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على استغلالها، وورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أن وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: قُولِى: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».​

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

اللهم اجعل سعيي فيها مشكورًا وذنبي فيها مغفورًا وعملي فيها مقبولاً وعيبي فيها مَستورًا يا كريم.

اللهم إنَّا نسألك في هذه الليلة العظيمة يا الله يا مَن وَسِعَتْ رحمتُه كلَّ شيءٍ أنْ تكشف عنَّا وعَن العالمين الضُّر، وأنْ تقيَنا كلَّ مكروهٍ وشرّ، وأن تحفظ علينا أمنَنَا وسَلَامتنا، وأن ترزقنا طمأنينةَ الصِّلة بك، وأن ترُدَّنا إليك ردًّا جميلًا، إنَّك يا ربنا علىٰ ما تشاء قدير.

اللهم إنا نسألك اللطف فيما قضيت، والمعونة على ما أمضيت، ونستغفرك من قول يعقبة الندم، أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك «وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ».

دعاء الحاجة في ليلة القدر

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، «ذكر الحاجة»، ثم الصلاة على النبي الصلاة الإبراهيمية من التشهد.