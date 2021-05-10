تعرف على السعرات الحرارية لكعك العيد وأضرار الإفراط في تناوله

القاهرة - سمر حسين - صحة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ رحلة البحث عن «الحلوى»، ولتقليل الوزن والاتزام باتباع نظام غذائي معين، يبحث البعض عن الحلويات التي تحتوى على سعرات حرارية أقل لتناولها.

وفيما يلي عدد السعرات الحرارية لكل نوع من حلوى العيد، وفقًا لموقع health line.

قطعة الكعك بالملبن 200 سعر حراري.

قطعة الكعك بالتمر 181 سعرًا حراريًا.

قطعة الكعك بالعجمية أو المكسرات 220 سعرًا حراريًا.

قطعة الغريبة من 150 إلى 160 سعرًا حراريًا.

قطعة البيتي فور من 80 إلى 90 سعرًا حراريًا.

بسكويت النشادر من 50 إلى 90 سعرًا حراريًا.

نصائح لإعادة تنظيم المعدة بعد الصيام

وفي ذات السياق، قدّم الدكتور محمود حسن، استشاري التغذية العلاجية، لـ «هُن»، نصائح لإعادة تنظيم المعدة بعد الصيام، والكمية المناسبة التي يجب تناولها من حلوى العيد.

الإفطار

نبدأ بعد صلاة العيد بتناول وجبة الإفطار، مع مراعاة أن تكون الوجبة خفيفة، مثل شرب شاي وقطعة واحدة من الكحك.

وجبات خفيفة

تناول وجبة خفيفة كل 3 ساعات مثل الخضروات.

وجبة الغذاء

وجبة الغذاء تتكون من شوربة وخضار مسلوق ومشويات.

تساعد الرياضة على تنظيم عمل المعدة وكذلك شرب كميات كبيرة من الماء.

ونصح استشاري التغذية العلاجية، بعدم الإكثار من تناول حلوى العيد، فلا تزيد عن قطعتين لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية التي تسبب الحموضة ومشاكل في المعدة.

أضرار الإفراط في حلويات العيد

ومن أضرار الإفراط في حلويات العيد التالي:

ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم.

يؤدى إلى الشعور بألم في البطن.

الإكثار من تناول الحلويات تسبب زيادة الوزن.

يزيد ذلك من مستويات الأنسولين، ما يجعل الجسم يشعر بالتعب والنعاس بالإضافة إلى زيادة الوزن.

تتضاعف المخاطر الصحية لمرضى القلب.