5 نصائح مهمة للتغلب على رهاب التجارب الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الدخاخني

كثير من الناس يسعى نحو تحقيق أحلامهم في حياتهم المهنية والوصول إلى النجاح والتميز، لكن هناك ما يعيق عن تحقيق تلك الأهداف، وهو رهاب التجارب الجديدة، إذ يتقدم شخص إلى مكان عمل جديد ويسيطر عليه الخوف من الرفض، وإذا تم قبوله فإنه يشعر بالقلق الاجتماعي والخوف من الفشل، ما يؤدى إلى عدم إتقان العمل والتركيز على الهدف الذي تقدم من أجله، لذا يستعرض الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، بعض النصائح التي تساعد على التخلص من رهاب التجارب الجديدة أثناء خوضها.

1- التركيز على الحصول على الفرصة

يجب على الإنسان أن يركز أولاً في الحصول على فرصة في العمل قبل البحث عن المقابل المادي، وهذا سيساعده على تحقيق طموحه وإثبات ذاته وتطوير أدائه.

2- الثقة في النفس

حينما يسعى الإنسان نحو تطوير ذاته في العمل واكتساب خبرات جديدة على الدوام التي تؤهله نحو التميز في مكان عمله وعدم التشابه بأعمال الآخرين، فذلك يجعله يكتسب ثقته في نفسه والتخلص من الرهبة والتدرج نحو سلم النجاح ولو ببطء.

3- الالتزام

يجب على الإنسان الالتزام في كلامه والالتزام بمواعيد العمل وحب مكان عمله والانتماء لهذا المكان وعدم التفكير في الهروب من العمل أو الغياب، وعدم الكثرة في تقديم الأعذار هرباً من العمل, والالتزام أيضاً بشكله سواء في شكل مظهره أو ملابسه التي تليق بمكان العمل.

4- عدم المقارنة بالآخرين

لا يجوز للإنسان أن يقارن نفسه بالآخرين في مكان عملهم، حتى لا تصيبه الرهبة، حيث إن هؤلاء الناس قدامى في هذا المكان وأثبتوا نجاحهم فيه، ولذلك من الطبيعي أن تكون معاملتهم مختلفة عن طريقة معاملة الشخص الجديد، ولذلك يجب عدم التركيز على هذه الظاهرة حتى لا تلهيه عن أهدافه يصاب بالتوتر.

5- العلاقات في إطار العمل فقط

لا بد من أن تكون علاقة الإنسان مع زملائه في مكان عمله في البداية في إطار العمل، عدم ربط الأمور الشخصية والأسرار داخل بيته بأمور العمل حتى لا يعرف الجميع بأسراره فتحدث حالة من التوتر داخل عمله، بجانب فصل المشكلات الخارجية عن العمل حتى لا تؤثر على أدائه.