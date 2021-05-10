القاهرة - سمر حسين - صحة

أيام قليلة وتودع الأمة الإسلامية شهر رمضان الفضيل، لاستقبال عيد الفطر المبارك، الذي ارتبط دوما بطقوس تجهيز الكحك والبسكويت، والبيتي فور، وكثير من المخبوزات والمعجنات المرتبطة بعيد الفطر.

وتفضل العديد من السيدات تجهيز الكحك في المنزل، بالطرق التقليدية، لضمان جودته، فضلا عن توفير مبالغ شرائه، بينما على الجانب الآخر تلجأ العديد من ربات المنازل لشرائه جاهزا لتوفير الوقت والمجهود المبذول في إعداده.

ومع انتهاء صلاة عيد الفطر يبدأ العديد من الأشخاص بتناول كميات كبيرة للغاية من أطباق الكحك والبسكويت، دون تدريج أو مراعاه مخاطر الإفراط فيه.

احذر الإفراط في تناول كحك العيد.. يقلل المناعة فتصاب بـ كورونا

من جانبه حذر الدكتور محمد سراج، استشاري التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول الكحك بكميات كبيرة، خاصة عقب شهر كامل من الصيام وتناول كميات أقل من الطعام، في أوقات بعينها.

وأكد استشاري التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناول كحك العيد يضعف جهاز المناعة التي من شأنها تحارب فيروس كورونا المتفشي، قائلا: «بيضعف جهاز المناعة أوي، بسبب الدقيق، مع السمنة والسكر، بيفتقر القيمة الغذائية».

وتابع الدكتور محمد سراج، خلال حديثه لـ«هن»: «مضر للجسم جدا، وبيعمل مشاكل في المعدة والقولون بعد الصيام، خصوصا أنه بعد صيام 30 يوم، لازم الأكل بالتدريج ومش كميات كبيرة».

طريقة عمل كحك العيد في المنزل

المكونات

كيلو دقيق.

3 أكواب سمنة.

سمسم.

سكر بودرة.

ذرة.

ملح.

ثلاثة أرباع كوب لبن دافىء.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة رائحة كحك.

عين جمل.

ملبن.

سكر بودرة.

طريقة عمل كحك العيد في المنزل

اخلطي الدقيق مع الملح والسكر البوردة والخميرة ورائحة الكحك.

سيحي السمن وأضافته للدقيق مع اللبن والماء وتقليب المكونات.

تقطيع العجينة لشكل كرات ونقشها.

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حشو بعض الكحك بقطع الملبن أو عين الجمل.

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رصه فى صوانى وتركه لمدة ساعة ليتخمر.

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إدخاله الفرن حتى النضج وبعد أن يبرد رشه بالسكر البودرة وتقديمه.