بعد زواجها من معز مسعود.. حلا شيحة تفاجئ متابعيها بالحجاب مجددا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فاجئت الفنانة حلا شيحة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بتحديث صورتها الشخصية بصورة جديدة وهي مرتدية الحجاب، وذلك بعد اختفائها عن الأنظار منذ ما يقرب من 3 أشهر، وتحديدا عقب زواجها من الداعية معز مسعود.

ولم تنشر الفنانة الصورة، حيث اكتفت بوضعها عبر الصورة الشخصية فقط.

صور وأدعية دينية

وتغير محتوى الحساب الرسمي للفنانة على «إنستجرام»، منذ الزواج من نشر الصور الخاصة بالتنزهات والحفلات والمهرجانات، إلى نشر الصور الدينية والأدعية والقرآن.

صورة عائلية

صورة واحدة نشرتها الفنانة بعد الزواج، وكانت عائلية جمعتها بزوجها، وأولادها، خلال الشهر الماضي، دونت عليها الآتي: «الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا ولكم ولادنا جميعاً».

ولم تنشر الفنانة أي صورة شخصية، عقب هذه الزيجة مثلما فعلت في زواجها السابق، بل حذفت صورها التي كانت تظهر خلالها بملابس جريئة، منذ أكثر من 60 يومًا.

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

وكان احتفل الثنائي في فبراير الماضي، بعقد قرانهما وسط احتفال عائلي اقتصر على الأسرتين بأحد الفنادق المطلة على كورنيش النيل، وظهرت «حلا» بفستان أبيض فضفاض، من الستان، ذو أكمام طويلة من الجوبير، كما ارتدت الحجاب في بعض الصور، مع المكياج الهادئ والبسيط.

وشاركت الفنانة متابعيها حينها عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، صورًا من عقد القران، معلقة عليها: «اليوم احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا».