دليلك للتعرف على علامات "العلاقات السامة" وكيفية التعامل معها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أحمد الدخاخني

العلاقات العاطفية أو العلاقات العامة مكررة في حياتنا بشكل كبير، ومن الممكن أن نمر بعلاقة كل يوم بشكل ما وبطريقة ما.

ولكن الأهم وجود علاقات يمكن أن نعتبرها سامة ومعني كلمه سامة ليست فسيولوجيا إنما نفسيا، ولقبت العلاقة السامة هكذا لأنك تشعر بتسمم كل ما تمر به في حياتك.

كيف تعرف العلاقة إذا كانت سامة أم صحية؟

تستعرض الدكتورة نيرمين نبيل استشاري الصحة النفسية، علامات التي تؤكد على أن هذه العلاقة "سامة" وتؤثر على حياتك نفسيا وهي:

1-تمنح أكثر مما تعطي: أي علاقة تتعرض فيها لاستنزاف طاقتك دون إعطائك ما تم استنزافهـ سوف تجعلك في علاقة سامة أو سلبية إذا وضح التعبير.

2- الشعور أنك مسلوب الإرادة، وبالأخص الشعور القوي بأن هالتك تمتص طاقتك، وكأنها تمتص من مصاصي الطاقة.

3- الشعور بالجفاف العاطفي. بدلاً من مشاعر السعادة والارتباط، فتجد أنك أصبحت جاف روحيا وعقليا وربما جسديا.

4- انعدام الثقة: الثقة هي وقود أي علاقة حتى الصداقة، وإذا لم يجد هذا الوقود فستجد العلاقة كالخردة القديمة.

5- الأحكام السلبية. العلاقات تعتمد على مجموعة من الأحكام التى يصدرها عقلك نتاج على أفعال الشخص الذي أمامك، فإذا كانت أفعاله سلبية فبتأكيد سوف تجد أن معظم الأحكام الشخصية التي تصدر منك أو منه سلبية حتى إذا كان سوء تفاهم متبادل.

6- تشعر بعدم الارتياح: في بعض الأحيان يحتاج عقلك إلى مزيد من الوقت لاكتشاف ما يعرفه قلبك بالفعل.

7- فقد توأم الروح: إذا كانت علاقة عاطفية فربما وجدت هذا الشخص توأم الروح لكـ فإذا فقدت هذا الشعور فهذا دليل واضح أنها الآن علاقة سامة

كيف تتعامل مع العلاقات السامة؟

تقدم الدكتورة نيرمين نبيل استشاري الصحة النفسية، بعض نصائح في كيفية التعامل مع العلاقات السامة, لكن لابد أولاً من جلسة تأمل عادية ثم البدء في تنفيذ هذه النصائح.

1- تقيم العلاقة مع نفسك أولاً، وأن تغلق على عقلك وقلبك وروحك دائما عندما تلجأ لتقييم شيء ما أو شخص ما

٢- ضع القواعد المناسبة للتقييم، كمثال قاعدة رقم واحد مناسب للمواصفات الشخصية، قاعدة رقم اثنين ليس مستغلاً للظروف و لديه الكثير من المواهب التي تحقق نجاح العلاقة و يعطي المساحة الشخصية المناسبة.. الخ الخ

٣- ابدأ بتقييم بشكل عكسي بمعني البدء من السلبيات أولاً سيفيدك هذا بشكل خاص, و كثير من الأوقات عندما نبدأ بالإيجابيات فإن عقلك الباطن ينتج النتائج بشكل حصري علي المعطيات الأوليه ألا وهي الإيجابيات حتي لو كانت ليست في صالحك

٤- تعامل على أساس نتائج التقييم وصارح الشخص الآخر بهذه النتائج التي وجدتها وتعامل بلطف ورقي، فأنت الآن تعكس شخصيتك سواء كانت علاقة عاطفية أو علاقة عامة فقط تصرف من تلقاء نفسك تاركاً مجال النقاش.