بإطلالة رياضية.. جلسة تصوير لـ درة باللون الأصفر: «مفيش جمال كدا»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» جلسة تصوير جديدة لها أثارت بها إعجاب متابعيها.

وظهرت «درة» في الصور وهي مرتدية بدلة رياضية باللون الأصفر وتركت شعرها منسدلًا، معلقة على الصور: «كرسي التدليك المفضل لدي هو الاسترخاء والراحة والأناقة والأناقة».

تفاعل الجمهور

وتفاعل معها متابعوها كالتالي: «بحب شكلها لأنه طبيعي.. دايمًا جميلة ورقيقة.. مفيش جمال بعد كدا.. جميلة جدًا يا درة».

وكانت الفنانة التونسية درة، اعتادت نشر جلسات تصوير جذبت بها إعجاب متابعيها، منها ما ظهرت من خلالها بإطلالة أنيقة بملابس محتشمة، وترك شعرها منسدلًا على كتفها، فضلًا عن الماكياج الهادئ الذي تناسب مع إطلالتها.

وأرفقت الفنانة رسالة غامضة عبر حسابها، بعبارات من اللغة الفرنسية، إذ قالت: «تتكون الحياة من تجارب صعبة، لن يرى الآخرون الألم والجروح المخفية والدموع الجافة، ولا يهم ما يرونه، المهم أن تتغلب على التجارب بشجاعة وأن تحافظ على نقاء قلبك».

درة تنشر آية قرآنية ورسالة غامضة

وفي وقت سابق، أثارت الفنانة درة الجدل، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات بـ«إنستجرام»، من خلال نشر حكمة وتبعتها بآية قرآنية، دون كتابة أي تعليقات.

وكانت الحكمة التي نشرتها الفنانة التونسية، «إن لم تعش لنفسك.. لن يأتيك العالم ليدلك على الطريق الصحيح، الكل لديه أولويات بعيدة عنك تمامًا، فإن لم تحب نفسك لن يحبك الآخرون».

كما شاركت درة متابعيها: «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون».

يذكر أن درة احتفلت بزواجها من المهندس هاني سعد، في نوفمبر الماضي، في حفل زفاف كبير في الجونة، بحضور رموز الفن، وتعرضت حينها لهجوم حاد، من التونسيات، لاعتقادهم إنها الزوجة الثانية، بما يخالف التقاليد التونسية.