الحشيش أوقع بينها وبين باسم سمرة.. معلومات عن ضحية «رامز عقله طار»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يستضيف الفنان رامز جلال اليوم، خلال حلقه برنامج «رامز عقله طار»، المذاعة عبر فضائية «إم بي سي مصر»، الفنان رحاب الجمل، وهي عرفت مؤخرا بـ«قضية الحشيش»، والتي حدثت نتيجتها خلافات مع الفنان باسم سمر، فمن هي رحاب الجمل؟، فيما يلي أبرز المعلومات عنها بحسب موقع السينما.

معلومات عن رحاب الجمل

رحاب الجمل هي ممثلة مصرية، ولدت في 20 ابريل 1974، أي تبلغ من العمر 47 عاما.

كانت بدايتها الفنية عام 1988، عن طريق الدراما.

أول مسلسل شاركت فيه هو مسلسل المسداوية.

بعده استمرت في تقديم مزيد من الأعمال الدرامية.

انطلاقتها الفنية الحقيقية كان عن طريق تقديمها دور في فيلم «احكي يا شهرزاد» عام 2009.

ومن أبرز أعمالها الفنية «مع سبق اﻹصرار، كيد النسا، عبده موتة، خطوط حمراء».

آخر أعمالها الفنية مسلسل «لحم غزال» الذي يعرض رمضان الجاري، وفيلم «شقة 6»، وهو فيلم جار إنتاجه.

يتابعها على صفحتها الشخصية على موقع «إنستجرام»، ما يقرب من 200 ألف شخص.

مشكلتها مع باسم سمرة

حدثت مشادة بينها وبين باسم سمرة بسبب اعتقداها بأنه لم يوافق على مشاركتها في فيلم ومسلسل معه، وكتبت على صحفتها الشخصية على «فيسبوك»، «الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك برضو تعتبره حق مكتسب».

وتابعت: «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وإنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. دي ماتتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية، والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هاربيك».

وأضافت في تدوينة أخرى: «كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية.. شكرا دكتور أشرف زكي لاهتمامك ولحرصك على مصلحة الفن والفنانين.. ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة أمس من مشادة وإساءة زميل لي ولزملائي..وأنا أثق في نقابتي أنها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق».

ورد عليها باسم عبر برنامج تليفزيوني، «كانت موجودة في مسلسل معي، واللي عرفته أنها طلبت مبلغ كبير فمرضيوش في المسلسل ومشوها، هي افتكرت أني أنا اللي مشيتها من المسلسل والفيلم، أنا مش بقول كده عشان أطلع في دور البرئ والبتاع، أنا بعرف أخد حقي بدراعي، واللي هيغلط فيا هظبطه وهزعله، دي ناس عاوزه تشتهر على حسابي، دي أنا آخر مرة جايبها من القسم، كان جوزها نصاب وكان لابس ملابس ناس في الداخلية وماسك اتنين لاسلكي».

وواصل: «جوزها طلع نصاب، وأنا روحت جبتها من القسم عشان التصوير يكمل، هي ست مدعية، أي حد هيتكلم عني هزعله فورًا، وهروح للأستاذ أشرف زكي والنقابة والقضاء».