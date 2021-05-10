بعد شائعة الانفصال.. لقطات من حياة محمد رمضان وزوجته: «وش السعد» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تنتشر شائعة انفصال الفنان محمد رمضان عن زوجته نسرين أبو النجا، وأم أولاده بين الحين والآخر، وكان أخرهم في شهر فبراير الماضي، والتي نفاها شقيق الفنان ومدير أعماله، مؤكدًا أنهما يعيشان حالة استقرار أسري.

ونشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور العائلية له مع زوجته ووالدته وأشقائه، حيث يعد ذلك الظهور الأول الذي يجمع بينهما عقب شائعات الانفصال.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، قصة الفنان محمد رمضان وزوجته نسرين أبو النجا.

قبل 9 سنوات مضت، عقد الفنان محمد رمضان قرانه على نسرين أبو النجا، في جو عائلي ودون حفل زفاف، في أواخر عام 2012، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بسبب الظروف السياسية التي كانت تمر بها البلاد في تلك الفترة.

وكان رمضان شارك الصور متغزلًا فيها، قائلًا: هي كل حياتي.. أمي وبنتي ومراتي وحبيبتي.

رفضه دخولها الوسط الفني

تحدث محمد رمضان، خلال استضافته في برنامج «ممكن»، مع الإعلامي خيري رمضان، عام 2015، عن علاقته بزوجته نسرين، ورفضه دخولها المجال الفني، إذ قال، إن البيت هو المسؤولية الكبيرة التي يجب أن تهتم به زوجته، وفي نفس الوقت يرفض أن يدخل بيته في عمله، حيث يرى محمد رمضان أن الاستقرار الأسري الذي توفره له زوجته هو رمانة ميزان الإنسان الناجح.

محمد رمضان في عيون نسرين

وكانت ذكرت نسرين ابو النجا، زوجة الفنان محمد رمضان، أنها طيلة حياتها وهي تقدره وأُعجبت به على المستوى الفني والإنساني، وعندما اقتربت منه وجدت جوانبا أخرى في شخصيته جذبتها إليه بشكل أكبر.

وتمنت نسرين أبو النجا، أن تكون وش السعد عليه دائمًا، وأن توفر له الراحة والاستقرار الذي يدفعه لمزيد من النجاحات على مستوى العمل، وكانت أثمرت هذه الزيجة ولادة طفلين هما علي وكنز.