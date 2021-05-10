دليلك لتجنب شحوب الوجه أثناء اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الدخاخني:

كثير من الناس حين يتبعون النظام الغذائي بهدف التخسيس وإنقاص وزنهم قد يعانون من شحوب الوجه وبروز الأنف بشكل أكبر، واختفاء العين بالداخل وتجاعيد في البشرة وترهلات.

وتقول الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إنه نتيجة خطأ في إتباع النظام الغذائي، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها:

١- عدم توازن الوجبات وكثرة الأملاح.

٢- عدم شرب المياه بكثرة كما هو المفترض أثناء إتباع نظام غذائي.

٣- عدم تناول الفاكهة بصورة صحية قبل الأكل كوجبة سناك.

٤- عدم تناول الخضروات الطازجة التي تحتوي علي كميات من الماء و الفيتامينات و البوتاسيوم.

٥- اتباع "دايت كيميائي" ما يضر بالجسم بشكل كبير.

٦- السهر والنوم أقل من 6 ساعات فلا يأخذ الجسم كفايته ويصبح الوجه مرهقا وشاحب اللون .

٧- استخدام مستحضرات التجميل أثناء ممارسة الرياضة في الشمس، وعند بذل مجهود يعرق الجسم فيتفاعل العرق مع مستحضرات التجميل في الوجه.

كيف تتجنب شحوب الوجه أثناء اتباع نظام غذائي لانقاص الوزن؟

تستعرض أخصائية التغذية العلاجية، النصائح التي تساعد على التخلص من شحوب الوجه أثناء إتباع النظام الغذائي وهي:

١- احتواء النظام الغذائي على نسبة بسيطة من النشويات فلا يجب أن يكون خالياً منها نهائياً.

٢- تناول البروتين وفقًا لما يتناسب مع وزن الجسم ولا بد من تناول جرام بروتين لكل واحد كيلو جرام من الوزن فمثلًا من يزن 70 كيلو جرام يحتاج لتناول 70 جرامًا من البروتين خلال اليوم.

٣- تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والسيلنيوم وفيتامين (أ) كالطماطم والجزر والبطاطا والبروكلي وفيتامين (c) كالبرتقال والكيوي وفيتامين (b ) وهو متوفر في الألبان للمحافظة على البشرة أو كمكمل غذائي وأيضا فيتامين d مهم جدا للجسم و البشرة.

٤- تناول الحبوب الكاملة أثناء النظام الغذائي كالشوفان والشعير و البليلة والقمح.

٥- تناول الماء بكمية كافية من ٢ لـ٣ لتر في اليوم، لأنها من أهم الوسائل التي تحافظ على نضارة البشرة.

٦- تناول الشاي الأخضر دائماً عند اتباع نظام غذائي لأنه يحتوى على مضادات الاكسدة التي تساهم في الحفاظ على نضارة بشرتك

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية بالمتابعة مع طبيب متخصص لإتباع نظام غذائي صحي يساعد على إنقاص الوزن، وفي الوقت نفسه يحافظ على صحة الجسم ونضارة البشرة والوجه ولا يؤدي إلى نحافة وشحوب الوجه.