6 فوائد مذهلة من «ماء الديتوكس».. حرق الدهون وبشرة صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

عصير طبيعي مكون من 4 مواد بسيطة بالمنزل يمكن إعداده بطريقة سهلة لا تستغرق سوى دقائق معدودة، ويمد الجسم بفوائد صحية كثيرة، فكل ما عليك هو تقطيع الخيار والليمون إلى شرائح رقيقة جدًا ويضاف إليها النعناع بعد سحقه أو تقطيعه ثم يوضع المزيج بالماء ويبرد في الثلاجة لساعات، وهو ما يعرف بـ«ماء الديتوكس».

والمعروف أن «ماء الديتوكس» قادر على إزالة السموم والدهون من الجسم وتقوية المناعة ويحسن الصحة، بحسبما ذكرته «سبوتينك».

الترطيب

يعمل هذا العصير على ترطيب الجسم خاصة في فصل الصيف، إذ يحتوي الخيار على نسب عالية من الألياف المائية التي تنعش الجسم وتمده بالماء لفترات طويلة.

تنشيط الجسم

يقدم هذا العصير جرعة كبيرة من المنشطات للجسم، لأن ماء الخيار والليمون منعشان بطريقة كبيرة ويمنح الجسم دفعة فورية من الطاقة.

إنقاص الوزن

يعتبر «ماء الديتوكس» خاليا من السكر الموجود في المشروبات الغازية، لذلك يساعد على إنقاص الوزن، ما يساعد على الحفاظ على وزن الجسم كما أنه يعمل على حرق الدهون بشكل أسرع.

مضادات الأكسدة

يحتوي ماء الليمون والخيار على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، المعروفة أنها تحارب الجذور الحرة في الجسم.

كما أن مضادات الأكسدة وخاصة فيتامين «ج» يساعد في تقليل فرص الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب والزهايمر في الجسم.

بشرة صحية

الليمون وماء الخيار يحسن درجة حموضة الجسم، ونتيجة لذلك، فإنه يوفر بشرة متوهجة ونضرة بالإضافة إلى أن فيتامين «ج» ومضادات الأكسدة والسيليكا، كل هذه المكونات تعمل بمثابة تطهير للدم وتخلص البشرة من حب الشباب.

تحسين الهضم

الماء هو الحل النهائي للمساعدة في صحة الجهاز الهضمي، وعند استخدام ماء الليمون والخيار، تتضاعف الفوائد، لأن العناصر الغذائية الموجودة في هذا الماء تساعد في تنقية الكبد والمعدة.