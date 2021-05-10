للنساء.. 18 طريقة للمحافظة على البشرة من حرارة الجو والصيف

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع ارتفاع درجات الحرارة، تتخوف النساء من تلف بشرتهن، وخاصة عقب تحذير هيئة الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة لأيام مقبلة، وبعض السيدات تتعرضن لأشعة الشمس المباشرة، خاصة بعض العاملات منهن، ولا يعرفن طرق حماية بشرتهن من حرارة الجو والصيف، مع اقترابه، خاصة وأن أشعة الشمس من الممكن أن تؤدي لحروق في الجلد والبشرة، لذلك للنساء هناك 18 طريقة للمحافظة على البشرة من حرارة الجو والصيف.

الدكتور عمرو جعفر، أخصائي الأمراض الجلدية وتجميل البشرة وعضو الجمعية الدولية للأمراض الجلدية في الولايات المتحدة، يقدم عبر « الوطن»، 18 طريقة للمحافظة على البشرة من حرارة الجو والصيف للسيدات، وذلك في إطار تقديم الصحيفة خدماتها للقراء على مدار الساعة.

1- يجب على النساء تناول كميات كثيرة من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان، وبعد انتهاء رمضان تناول المياه بكثرة طوال النهار، وذلك للحفاظ على الجسم رطباً.

2- ارتداء الملابس الواسعة الفضفاضة، هي طريقة مثالية للحفاظ على بشرتك من حرارة الجو والصيف، حيث إن الملابس الواسعة تمنع دخول أشعة الشمس والحرارة إلى الجسم.

طرق المحافظة على البشرة من حرارة الجو.. ارتد الملابس الفاتحة

3- كما يجب على النساء ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة والخفيفة لأنها مقاومة لارتفاع درجات الحرارة.

4- الابتعاد عن ارتداء الملابس الغامقة أو الداكنة لأنها تساعد على امتصاص حرارة الشمس وتسريبها للجسم.

5- الابتعاد عن الشمش في وقت الذروة وخاصة من 11 صباحا وحتى الرابعة أو الخامسة مساءً، من أفضل طرق المحافظة على البشرة من حرارة الجو والصيف.

6- الاستحمام البارد قبل الخروج، طريقة للحفاظ على بشرتك من حرارة الجو والصيف.

7- عمل كمادات باردة على الرأس وحول العنق وعلى القدمين قبل الخرةج من المنزل.

8- استخدام الكريم الواقي من الشمس« الصن بلوك أو الصن سكرين» وتطبيقه قبل الخروج بوقت لا يقل عن ساعة.

9- تجنب ارتداء البنطلونات الضيقة التي تمتص درجة الحرارة.

استخدمي معطر الجسم للمحافظة على البشرة من حرارة الجو والصيف

10-استخدام بخاخات معطرة للجسم من بين طرق المحافظة على البشرة من حرارة الجو والصيف

11- ابتعدي عن الأكلات الحارة والتي تزيد تلقائيا من حرارة الجسم وتجعل الأمر أكثر سوءً.

12- عدجم التعرض المباشر للشمس وخاصة وقت الذورة.

13- ارتداء النظارات الشمسية لحماية العين من أشعة الشمس.

14- ارتداء« كاب أو برنيطة أو قبعة» ، حال الاضطرار للخروج في الشمس وقت الذروة.

تجنب المكياج من بين طرق المحافظة على البشرة من حرارة الجو والصيف

15-تجنب المبالغة في وضع المكياج أو اختيار المقاومة للماء.

16- استخدام مرطب الوجه الخالي من الزيوت والمواد الكميائية للحفاظ على ترطيب البشرة، وهو طريقة مثالية للحفاظ على بشرتك من حرارة الجو والصيف.

17- تناول الفواكه والخضروات حيث تعمل على ترطيب الجسم وهي طريقة للحفاظ على بشرتك من حرارة الجو والصيف.

18-تجنب الأكلات الحارة أو ذات بهارات عالية، حيث تزيد من ارتفاع درجة حرارة الجسم، وهي من بين طرق المحافظة على البشرة من حرارة الجو والصيف.