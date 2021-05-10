10 عادات عفوية تضر بعلاقتك مع شريك حياتك.. تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

تحقيق الحب طويل الأمد ليس بالأمر السهل، حتى عندما نلتقي الشخص المناسب، ونظرًا لأن الحب هو ما نحتاجه جميعًا، فإننا نتطرق إلى بعض السلوكيات الشائعة التي يمكن أن تدمر علاقتك مع شريك حياتك حتى تكون على دراية بها، وذلك وفق ما أورد موقع brightside

1. تقارن شريكك بالآخرين

هناك العديد من الأسباب التي تجعل مقارنة شريكك بشريكك السابق يضر بعلاقتك، فإنه يضع توقعات غير واقعية لشريكك. علاوة على ذلك، فإنه بالتأكيد سيجعل شريكك يشعر بأنه لا قيمة له.

حاول التركيز على الصفات الجذابة لشريكك بدلاً من العيوب، وتذكر دائمًا أن هناك سببًا جادًا لعدم وجودك أنت وحبيبتك السابقة معًا بعد الآن.

2. تفعلون كل شيء معًا.

على الرغم من أن القيام بأنشطة مختلفة معًا يجعل الزوجين أقرب، إلا أن الأمر كله يتعلق بالتوازن.

في الواقع ينصح الخبراء الأزواج بإتاحة الوقت لأنفسهم لمتابعة اهتماماتهم الخاصة أو مجرد الاسترخاء، ويمكن أن يساعد قضاء بعض الوقت بمفردك في الواقع في الحفاظ على العلاقة متجددة وأقل توتراً.

3. إظهار الغيرة

للغيرة دائمًا تأثير سام على العلاقة. التفكير في أن الأمر نابع من الحب لشريكك، ما يبرره بطريقة ما، ليس صحيحًا.

لن تجعل الغيرة شريكك يعتقد أنك لا تثق به وتريد السيطرة عليه فحسب، بل سيجعلك أيضًا تعاني، وربما ستشعر بعدم الأمان والعزلة طوال الوقت.

ينصح المتخصصون بمحاولة الاعتراف بمشاعرك الغيرة، حتى لو شعرت بالحرج. ومع ذلك، فإن القدرة على فهم سبب شعورك بالطريقة التي تفعلها ستساعد بالتأكيد في التغلب عليها والحفاظ على علاقتك أكثر سعادة.

4. تحاول أن تكون مثاليًا

أنت لا تحتاج أن يكون مثاليا ليكون في علاقة سعيدة وآمنة، فقط التركيز كثيرًا على محاولة أن تكون دائمًا في حالة جيدة وأن تبدو مثاليًا لن يفيد أي شخص. وبدلاً من ذلك، ركز على نفسك وراحتك حتى تصبح أكثر أمانًا من نفسك.

5. لا تشعر بالثقة

عندما لا نكون واثقين من أنفسنا، فإننا ننتظر دائمًا موافقة شريكنا. لكن هذا في الحقيقة ليس جيدًا لعلاقتك. في الواقع، الشعور بالرضا عن هويتك وكيف تبدو أمرًا رائعًا للعلاقة.

ويقول علماء النفس إن الثقة بالنفس ميزة جذابة تجعل شريكك يريد أن يكون أقرب إليك.

6. تفرط في الإصرار على الصواب

من الصحي للأزواج ألا يخجلوا من الخلاف. بدلاً من المساومة لتجنب الصراع، يجب أن تشعر بالأمان للتعبير عن الأشياء التي تزعجك دون خوف من الانتقام.

في العلاقات القوية، يجب أن يتعلم الأزواج حل النزاعات دون الإصرار على الصواب والاحترام المتبادل.

7. تقضي كل الوقت قبل النوم في مشاهدة التلفاز

كما تظهر الأبحاث، حتى ساعة إضافية أمام التلفزيون يمكن أن تضر بشكل كبير بالعلاقة الحميمة بين الأزواج. فهو يترك وقتًا أقل للنوم والاسترخاء ويقطع الوقت الذي يمكن أن يقضيه الأزواج في أشياء أكثر خصوصية.

8. تحاول حل مشاكل شريكك

حتى لو كنت تعرف كيفية حل مشكلة لشريكك، فقد لا يكون هذا هو الشيء الذي يحتاجونه في الوقت الحالي. كما يقول علماء النفس، فإن كلا من الدعم العاطفي والمساعدة العملية مهمان للغاية.

لذلك قد يحتاج شريكك فقط إلى الاستماع إليهم إذا كان منزعجًا من شيء ما، وليس التوصل إلى حل.

9. لا تأكلون معا

كما تظهر الأبحاث، فإن الأزواج الذين يأكلون معًا يكونون أكثر سعادة في علاقتهم. علاوة على ذلك، اتضح أن هؤلاء الأزواج يستمتعون بوجباتهم أكثر. لذا، إذا كنت تريد أن تكون سعيدًا مع شريكك وعشاءك ، فكل ما عليك هو تناول الطعام معًا قدر الإمكان!

10. تنتظر أن يظهر شريكك عاطفته

إذا كنت ترغب في الحفاظ على علاقتك سعيدة وصحية، فيجب أن تكون قادرًا على التعبير عن حبك. وإظهار المودة هو أسهل طريقة للقيام بذلك.

يقول الخبراء إنه يجب علينا البقاء على اتصال مع الجزء من أنفسنا الذي يريد الاتصال الجسدي والمستعد لإعطاء المودة وتلقيها.