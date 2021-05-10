إطلالات كيت ميدلتون الأيقونية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مايو 2021 04:38 مساءً - هي ليست مجرد دوقة كمبردج ولا مجرد كنة الليدي ديانا بل هي زوجة وريث للعرش البريطاني. حاول الكثيرون تشبيهها بالليدي الراحلة ولكنها عرفت كيف تأخذ مكانتها في القلوب لأن التقليد يولد نسخة والنسخة لا يمكن أن تتغلب على الأصل، لذا حاولت خلق هوية لها مستقلة ولكن ضمن التقاليد البريطانية المتوارثة. اخترنا لك إطلالات لكيت ميدلتون تتعدى فستان الزفاف والخطوبة الذين أخذا حقهما الوافي من الأضواء.



إطلالة تحمل الذكريات



أطلت كيت ميدلتون خلال مراسم تشييع الأمير فيليب بمعطف من كاترين والكر سبق وظهرت في ديسمبر 2020 بمعطف أحمر مماثل القصة. وقد ارتدت تحته فستاناً من رولان موريه لبسته في العام 2018. كما ارتدت قفازين وحملت حقيبة قديمة من جيمي تشو وانتعلت حذاء من جانفيتو روسي. أما العقد والأقراط فلقد استعارتهما من الملكة ولهما قيمة عاطفية إذ ارتدت العقد خلال الاحتفال بذكرى مرور سبعين عاماً على زواج الملكة، أما الأقراط الماسية فلقد صنعت من لؤلؤ بحريني كهدية زواج للملكة في العام 1947.



إطلالة كيت ميدلتون خلال مراسم تشييع الأمير فيليب -

صورة كيت من موقع whatkatewore.com

تابعي المزيد: أجمل إطلالات أسيل عمران المحتشمة



أناقة آسرة في حفل بافتا:



في العام 2019، أطلت كيت بكامل أناقتها في فستان عاجي من الكسندر مكوين وانتعلت حذاء مرصعاً بالغليتر الفضي المتدرج بألوانه من جيمي تشو وحملت بيدها حقيبة من الكسندر مكوين مرصعة بالكريستال. وقد تزينت بأقراط ماسية تعود لليدي ديانا وبسوار يعود للملكة.

كيت في حفل بافتا أواردز 2019-

الصورة من موقع whatkatewore.com

تابعي المزيد: ريهانا رائدة الموضة المستدامة





الأبيض يليق بها!



في يوليو 2018 أطلت الدوقة بفستان آسر من الكسندر مكوين للمشاركة في مراسم عماد ابنها الأمير لويس، وتميز الفستان بالأورغنزا وبأكمامه المتوسطة وهي تقليد ملكي في مناسبات مماثلة. كما توجت شعرها بأكسسوار من تصميم جاين تايلور وانتعلت حذاء نيود من جيمي تشو.

كيت خلال عماد ابنها الأميرلويس 2018

الصورة من موقع whatkatewore.com

تابعي المزيد: 7 إطلالات محتشمة لريم سعيدي



كيت تتألق بالأزرق في كندا



في العام 2016 شاركت كيت زوجها بجولة شملت كندا وقد تألقت بفستان أزرق أنديغو من جيني بيكهام وحقيبة من LKBennet وانتعلت حذاء نيود من الدنيم من جانفيتو روسي. وقد زينت صدرها بمشبك من تصميم الكسندر مكوين سبق وارتدته في العام 2011.

كيت خلال زيارتها الى كندا، 2016 -

الصورة من موقع whatkatewore.com

تابعي المزيد: إطلالات مهيرة عبد العزيز بالجينز





كيت تستعيد أقراط زفافها



خطفت كيت ميدلتون الأنظار بفستان ومعطف قديم ارتدتهما في العام 2011 ولكنها نسقتهما بمجوهرات فنتدج وأقراط تعود الى يوم زفافها. وقد حملت حقيبة من الكسندر مكوين، وانتعلت حذاء أحمر من جانفيتو روسي.

كيت في زي أحمر من العام 2011 -

الصورة من موقع whatkatewore.com

تابعي المزيد: الملكة رانيا تكرم التراث بإطلالتها الأخيرة