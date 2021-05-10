10 إطلالات بالعباية لجويل مردينيان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مايو 2021 04:38 مساءً - نشرت أيقونة الموضة جويل مردينيان والمقدمة على شاشة MBC أنها مغرمة بارتداء العباية باللونين الأبيض والذهبي وحصرت إطلالاتها بالعباية بماركتين هما SOPHIA D ومروان وخالد كوتور. فما ارتدت خلال الشهر الفضيل؟



اليك الخليج 365 أبرز عشر إطلالات للحسناء جويل مردينيان بالعباية:



ارتدت جويل عباية من الأورغنزا بلون الباستيل الزهري الشفاف من مروان وخالد كوتور.

جويل مردينيان - الصورة من حسابها على انستغرام



ظهرت جويل بعباية قصيرة هي اقرب الى القفطان المصنوع من الحرير المطبع والذي يتميز بألوان قوية.

جويل مردينيان - الصورة من حسابها على انستغرام





كما أطلت جويل بعباية شفافة حمراء فوق فستان وتميزت بترصيع أطرافها بحبيبات الكريستال الملون. وحملت حقيبة ميكرو من هرميس من جلد التمساح مع صندل مفتوح مسطح.

جويل مردينيان - الصورة من حسابها على انستغرام

تابعي المزيد: إطلالات شرقية لرمضان من وحي فاطمة المؤمن



كما ارتدت جويل عبارة من قماش الفوال الأبيض المزركش والمزدان بكشاكش عند أطرافها، فبدت كعروس بإطلالة ساحرة بيضاء.

جويل مردينيان- الصورة من حسابها على انستغرام





وسحرتنا بعباية سوداء مع فستان أسود من القماش نفسه وانتعلت صندلاً ذهبياً مميزاً.

جويل مردينيان- الصورة من حسابها على انستغرام





كما اختارت جويل عباية عصرية تجسد زهور الأقحوان الصفراء وانتعلت معها صندلا شفافاً انثوي الطابع.

جويل مردينيان - الصورة من حسابها على انستغرام

تابعي المزيد: أجمل إطلالات أسيل عمران المحتشمة



واختارت جويل عباية من الساتان الأخضر السندسي المطرز بالذهبي. وزينت خصرها بحزام ذهبي.

جويل مردينيان - الصورة من حسابها على انستغرام





وكررت جويل اللون الأبيض فارتدت عباية جذابة بيضاء مطرزة بتخاريم ذهبية عند أطرافها وعقدت حول خصرها حزاماً ذهبياً. كما حملت حقيبة بيضاء وانتعلت صندلاً بلون النيود.

جويل مردينيان - الصورة من حسابها على انستغرام

تابعي المزيد: ريهانا رائدة الموضة المستدامة



وظهرت جويل بعبايه أشبه بتحفة فنية فالنسيج الأخضر المتموج يزدان برسوم ممهورة بحياكة يدوية وتزدان العباية بخيوط فضية عند أطرافها.

جويل مردينيان - الصورة من حسابها على انستغرام





كما أطلت جويل بفستان اسود طويل وارتدت فوقه عباية من الحرير المطبع الملون وتزدان بشرابيتين لتقفل بأناقة عند الخصر. كما انتعلت صندلاً أسود.

جويل مردينيان - الصورة من حسابها على انستغرام

تابعي المزيد: 7 إطلالات محتشمة لريم سعيدي