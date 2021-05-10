عبايات أنيقة للعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مايو 2021 04:38 مساءً - تستعد الكثيرات من النساء لاختيار أجمل تصاميم العبايات الأنيقة مع اقتراب موعد دخول عيد الفطر المبارك، واليوم نرصد لك من وحي مدونات الموضة عدة أفكار لاختيار التصاميم الأنيقة بالأفكار المواكبة لخطوط الموضة، فاعتمدي من الخيارات التالية ما يناسبك.



خولة المراغي واللون الأزرق

خولة المراغي بعياية زرقاء مطرزة بالزهور -الصورة من حسابها على الانستغرام





لأن اللون الأزرق من الألوان المنعشة والمناسبة لمظهر العيد بشكل كبير، فقد اخترنا لك عدة تصاميم من وحي الإعلامية البحرينية، خولة المراغي؛ حيث تزينت بعباية سوداء مطرزة بالأزرق في الأطراف لمنحها أسلوباً متجدداً ومواكباً لخطوط الموضة، وتألقت في إطلالتها الثانية بعباية زرقاء مطرزة بالزهور البيضاء مع فستان واكسسوارات اللون الأبيض، لخيار مميز في العيد.

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لولوة الخطاف بعباية خضراء

لولوة الخطاف بعباية خضراء -الصورة من حسابها على الانستغرام





اعتمدت البلوغر الكويتية، لولوة الخطاف، في إطلالة عصرية للعيد عباية خضراء مصممة من المخمل المزين بحزام ذي خطوط ذهبية عصرية على كامل التصميم، وأكملت مظهرها بفستان وحجاب باللون الأبيض، مع حذاء بكعب أسود، لأناقة راقية في مناسبات العيد المختلفة.

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رؤى الموالي بعبايات لافتة للعيد

رؤى الموالي بعباية مطرزة بأسلوب لافت -الصورة من حسابها على الانستغرام





إن كنتِ من مُحِبَّات المظهر الناعم والبسيط لأناقة لافتة خلال العيد، فلا تترددي في استيحاء الأفكار لأناقتك من وحي مصممة الأزياء الإماراتية والمدونة، رؤى الموالي؛ حيث ارتدَتْ في أحدث إطلالاتها عباية سوداء تراثية مطرزة بالذهبي على كامل التصميم مع شرائط من الساتان لأناقة راقية، واختارت في إطلالتها الثانية مظهراً أكثر بساطة؛ حيث نسقت فستاناً من الساتان وعباية بدرجة الزهري المنعشة، وأكملت اللوك بمجوهرات ذهبية؛ لإضفاء روح راقية وعصرية على مظهرها.

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حوراء اللواتي بعبايات مطرزة للعيد

حوراء اللواتي بعباية مطرزة للعيد -الصورة من حسابها على الانستغرام





تلجأ الكثيرات من الفتيات إلى اعتماد العبايات المطرزة في مناسبات العيد؛ لكونها تضفي أناقة لافتة ولا تختفي موضتها مع مَرِّ السنين، واليوم اخترنا لكُنَّ من الإعلامية والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حوراء اللواتي، عدة أفكار لارتداء العبايات المطرزة؛ حيث أطلت بعباية من الساتان الأسود المطرز بخطوط بيضاء متصلة مع اكسسوارات اللون الأسود، وظهرت بإطلالتها الثانية بعباية بنفسجية مطرزة بالزهور الفضية اللامعة في أطراف الأكمام، مع اكسسوارات حيادية اللون.

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