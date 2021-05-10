شد الجبين طبيعياً ..وصفات سهلة وفعالة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مايو 2021 04:38 مساءً - تظهر تجاعيد الجبين مع التقدّم في السن، أو جرّاء القيام ببعض التعابير كالحزن أو العبوس أو رفع الحواجب باستمرار، وتُعتبر من أكثر الأمور التّي تُظهر المرأة وكأنّها أكبر سنّاً وتُسبب الإزعاج لها. ولكن، من الممكن تخفيف هذه التّجاعيد والتّخلّص منها من خلال بعض الوصفات الطبيعيّة والفعّالة، حتى يصبح الجبين أملس وناعم وبدون خطوط رفيعة.

في الآتي، يُقدم لك "الخليج 365.نت"، طرق شد الجبين والتخلّص من تلك المشكلة بخلطات طبيعية.

شد الجبين طبيعياً بعيداً عن العلاجات التجميلية

كيفية شدّ الجبين من دون اللجوء الى عمليات جراحية

وصفة زيت الزيتون لشد الجبين

يمتاز زيت الزيتون بخصائص فعالة تُساعد في شدّ البشرة

يُعتبر زيت الزيتون من افضل العلاجات الطبيعية الفعالة للتخلص من مشكلة التجاعيد وعلامات الشيخوخة في منطقة الجبهة، وطريقتها هي:

قومي بتدفئة القليل من زيت الزيتون ودلّكي بشرتك بحركات دائرية لطيفة خاصة في اماكن ظهور التجاعيد من الاسفل الى الاعلى، استمري في التدليك لمدة 10 دقائق وكرري تلك الطريقة يومياً وسوف تلاحظين الفرق واضح خلال أيام.



وصفة الزبادي لشد الجبين

يُفيد اللبن في شدّ البشرة

تعمل هذه الوصفة على شد الجلد وتضييق المسام واستعادة شكل الجبين بدون أي خطوط وتجاعيد، وطريقتها هي:

إخلطي ملعقة من الزبادي مع ملعقتين من ماء الورد والقليل من النشا، وضعي الخليط على وجهك لمدة عشر دقائق قبل الشطف بالماء الفاتر والماء البارد.



وصفة الألوفيرا مع بياض البيض لشد الجبين

هذه الخلطة فعالة في التخلص من تجاعيد الجبين

تعمل هذه الوصفة على تغذية البشرة ومنحها النّضارة، وتخلص الجبين من الخطوط والتّجاعيد، وطريقتها هي:

اخلطي الألوفيرا مع بياض البيض معاً، واستعملي الخليط على منطقة الجبهة، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه جيداً بالماء الدافئ.

تابعي المزيد: قناع الخميرة لشد البشرة بمفعول البوتكس



وصفة الخميرة لشد الجبين

تحتوي الخميرة على فوائد جمالية، لا سيما في التخلّص من تجاعيد الجبين

تُستخدم الخميرة من سنوات طويلة في علاج تجاعيد البشرة لسهولة استخدامها وفعاليتها في التخلص من تلك المشكلة، وطريقتها هي:

يُخلط القليل من الخميرة مع عسل النحل مع بعض ويتم تدليك البشرة بالخليط مع التركيز على الجبين واتركيه لمده نصف ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر.



الفواكه الحمضية لشد الجبين

تُساعد الفواكه الحمضية في إزالة تجاعيد الجبين؛ لاحتوائها على فيتامين "سي"

تعتبر الفواكه الحمضية، بخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي مثل البرتقال والليمون، من العناصر الاساسية في الحفاظ على صحة البشرة كما انها تمنحك بشرة اكثر نعومة ونضارة وتخلصك من التجاعيد لأنَّ بها نسبة كبيرة من فيتامين E وهو اساسي لتجديد خلايا البشرة، لذا احرصي على ان يشتمل غذائك اليومي على الفواكه الحمضية كما يمكن تدليك البشرة بالليمون او البرتقال للتخلص من الرؤوس السوداء والتجاعيد.

تابعي المزيد: ماسك لشد البشرة المترهلة من مكونات طبيعية



تمارين الوجه لشد الجبين

تُفيد تمارين الوجه في تحريك الدورة الدموية، وبالتالي التخلّص من تجاعيد الجبين

تُساهم ممارسة العديد من أنواع تمارين الوجه أو اليوغا في تقوية عضلات الجبين؛ مما يؤدي إلى التقليل من التجاعيد، ويُمكن اتباع التمرين الآتي للتقليل من تجاعيد الجبين:

خفض الحاجبين لاقصى ما يُمكن، مع سحبهما معاً.

رفع الحاجبين لأعلى مستوى وبقدر الإمكان.

تكرار هذا التمرين خمس مرات على الاقل في اليوم الواحد؛ لرؤية نتائج جيدة.



نصائح مفيدة للتّخلّص والوقاية من تجاعيد الجبين

تجنّبي التّدخين، فهو يدمّر كولاجين البشرة.

استخدمي واقي الشّمس عند اللّزوم، وتجنّبي أشعّة الشّمس.

يُنصح بالنوم لمدة 7 ساعات يوميّاً على الأقل.

تدليك منطقة التّجاعيد لعدّة دقائق بحركاتٍ دائريّةٍ بواسطة أطراف الأصابع.

ترطيب البشرة بانتظام للحفاظ على مرونتها، وشرب ما لا يقلّ عن ثمانية أكوابٍ من الماء أو السوائل يومياً.

يُنصح بتجنّب القلق والتوتر لحماية البشرة من التجاعيد، لِكونه يُعدّ من الأسباب المؤدّية لتكوّن التجاعيد، والاسترخاء والتنفس، وممارسة تمارين اليوغا.

اعتماد نظام غذائي صحي، للحفاظ على شباب البشرة، والحدّ من ظهور علامات تقدُّم السن.

تجنّب الأطعمة الغنيّة بالكربوهيدرات والدّهون؛ لتسريعها بظهور التجاعيد مبكّراً.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص