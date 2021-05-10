كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مايو 2021 04:38 مساءً - تُعد البشرة الدهنيّة من أكثر أنواع البشرات تعرّضاً للعديد من المشكلات كظهور حب الشباب، والبثور، واللمعان الزائد جرّاء إفراز الدهون بشكل مفرط. لذلك، فهي تتطلب عناية خاصة بها؛ للحدّ من المشكلات التي قد تتعرّض لها والحفاظ على نضارتها. ومن أفضل طُرق العناية بالبشرة الدهنية هو تطبيق ماسكات طبيعية تعمل على التخفيف من إفراز الزيوت بها، وليس هنالك أفضل من فوائد النيم للبشرة الدهنية، هذا المكوّن الطبيعي، لعلاج مشكلات البشرة الدهنية.



فوائد النيم للبشرة الدهنية ستدهشك!

فوائد النيم للبشرة الدهنية

اكتشفي، فوائد النيم الرائعة للبشرة الدهنية، وكيفية تحضير ماسكات من النيم للحصول على بشرة مُشرقة.



النيم لعلاج مشكلات البشرة الدهنية

يُفيد النيم في علاج مشكلات البشرة الدهنية

أصبح النيم من النباتات المشهورة في الغرب منذ زمنٍ ليس ببعيد، وقد تمَّ التعريف عنه بالنبتة العجيبة بسبب فوائده المختلفة.

يحتوي النّيم على مجموعة من العناصر العلاجيّة المُغذيّة التي تُعالج حب الشّباب، مثل: الكاروتينات، ومُضادّات الأكسدة، والأحماض الدّهنية، وفيتامين E، وحمض الأسكوربيك.

يمتلك نبات النّيم خصائص تحدّ من كمية الزّيت المُفرَز على سطح البشرة، وذلك لفترة تصل إلى 5 ساعات، بعد وضع النيم عليها.

يُساهم النيم في تحفيز البشرة على إنتاج الكولاجين.

يُساعد النيم في الشفاء من الجروح، والتقليل من الندوب، والتقليل من الثآليل، والشامات.

يُعالج النيم مشاكل البشرة مثل التجاعيد والجفاف.

يمكن أن يعالج النيم الأكزيما، والصدفية، وغيرها من الاضطرابات الجلدية.

يمتلك النيم خصائص مضادة للبكتيريا التي بدورها تُنظّم مستوى درجة حموضة البشرة، وتُرطبّها بشكلٍ دائم، كما تتحكم بكمية الزّيت الذي تُفرزه البشرة.

يحتوي النيم على خصائص قابضة، حيث إنها تشد مسامات البشرة، كما أنه غني بمادة الفلافونويد، التي لها دور في إخفاء الآثار التي قد يُخلّفها حب الشّباب، كما يجعل البشرة ناعمة ونضرة.

يتميز النيم بخصائص مضادة للالتهابات؛ تُقلّل الاحمرار والتّورم، الذي يظهر على البشرة بسبب حب الشّباب.

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ماسك النيم وقشر البرتقال

يمكن استعمال كل من أوراق النّيم، وقشر البرتقال، لصُنع ماسك يقضي على حب الشّباب بأنواعه، وعلى الرؤوس السوداء والبيضاء.

المكونات:

10 أوراق من نبات النّيم.

كميّة من قشر البرتقال.

القليل من الماء.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُوضَع المكونات داخل وعاء على النّار، وتُغلَى حتى تصبح طريّة القوام، ثم تُطحَن المكونات بعد غليها؛ لتصبحَ معجوناً متجانساً، ويُوضَع الماسك على البشرة المصابة، ويُترَك عليها حتى يجف تماماً، ومن بعدها تُغسَل البشرة بالماء البارد.

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ماسك النيم والزعفران

يُفيد ماسك النيم والزعفران في التخلّص من حب الشباب

يُستخدَم ماسك أوراق النيم، والزّعفران؛ للقضاء على حب الشّباب، خصوصاً للبشرة الدّهنية، كما أنَّ الزّعفران يمتلك خصائص تُفتّح الآثار الدّاكنة التي يُخلفها حب الشّباب.

المكونات:

بعض من أوراق النّيم.

كميّة من ماء الورد.

بعض من خيوط الزّعفران.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُطحَن كل من أوراق النّيم، وأوراق الزعفران كل على حِدة، وتُضاف كمية مناسبة من ماء الورد، إلى معجون أوراق النّيم؛ للحصول عجينة متماسكة، ويُضاف مسحوق الزّعفران إلى معجون النّيم، وتُخلَط المكونات جيداً، ثم يُوضَع الماسك على حبوب الشّباب، ويُترَك عليها مدة 20 دقيقة، أو حتى يجف تماماً، ومن بعدها تُغسَل البشرة بالماء البارد.



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شجرة النيم في سطور

النيم وخصائصه (الصورة من موقع CIN)

شجرة النيم أو شجرة المارجوسا هي شجرةٌ دائمة الخضرة وعريضة الأوراق موطنها في الهند وميانمار، ويمكن أن يصل ارتفاعها إلى 30 متر، ويبلغ حجمها 2.5 متر وتشكل فروعها المنتشرة إكليل مدور يصل طوله إلى 20 متر، وتبقى أوراقها موجودةً طوال الفصول إلّا عندما يحصل جفاف شديد تسقط تلك الأوراق فتصبح قصيرة، وعادةً يكون الجذع مستقيم وسمكه معتدل، ويكون لحاؤها قوياً وجذورها تخترق التربة بعمق، ويستخدم زيته المستخلص في تحضير مختلف المستحضرات والمواد الصحية مثل الأدوية، ومعاجين الأسنان، والمبيدات الحشرية الطبيعية.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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