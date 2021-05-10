صور.. أول ظهور لـ محمد رمضان وزوجته بعد شائعة الانفصال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور العائلية له مع زوجته ووالدته وأشقائه.

ويعد ذلك الظهور الأول للفنان محمد رمضان وزوجته، بعدما لاحقتهما شائعة الانفصال، في شهر فبراير من الماضي، ونفاها شقيقه ومدير أعماله «محمود»، في تصريحات صحفية وأكد أن رمضان وزوجته يعيشان حالة استقرار أسري.

وعلق الفنان محمد رمضان على الصور العائلية التي نشرها وظهر فيها برفقة زوجته نسرين أبوالنجا، ووالدته ووشقيقه «محمود» وشقيقته «إيمان» وزوجها، قائلًا: «عيلة رمضان في لمة رمضان ربنا يحفظكم ومايحرمنيش منكم أنتم وعيلتي التانية الجمهور الغالي».

محمد رمضان في مسلسل موسى

ويشارك الفنان محمد رمضان، في السباق الرمضاني 2021، بمسلسل «موسى» وتدور أحداثه في الأربعينيات من القرن الماضي، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وكان «موسى» توفي والده منذ صغره، وتحمل مسؤولية أشقائه، واضطر لترك بلده والتنقل إلى القاهرة، وعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بنت فرنسية، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.

ومسلسل «موسى» من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.

ولفتت حلقة زواج «موسى» وحلاوتهم الأنظار، بسبب ظهور أحمد سعد وسمية الخشاب، في الفرح، ضمن أحداث المسلسل، وظهرت الفنانة سمية الخشاب، في الصور مرتدية فستان من اللون الأبيض، للفرح، وصففت شعرها منسدلا، مع مكياج ملائم لها، بينما ارتدى الفنان محمد رمضان، جلبابا من اللون البني، وحملها ضمن أحداث الفرح، وأظهرت الصور الفنان أحمد سعد جانب الثنائي، مرتديا جلبابا من اللون الأسود.