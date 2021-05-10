شمس الكويتية تعتذر بعد الاعتداء على أهل الشيخ جراح بالقدس: أنا ضعيفة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تضامنت الفنانة الكويتية شمس، مع أهل حي الشيخ جراح في القدس الفلسطينية، بسبب الاعتداءات التي تقع بحقهم من الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

شاركت الفنانة صورة عبر حسابها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله: «سامحوني أنا حقيرة وضعيفة وما أمتلك غير تغريدة أدعمكم فيها، القدس أقرب، القدس ينتفض، القدس عاصمة فلسطين الأبدية».

تفاعل المتابعين مع تغريدة الفنانة شمس

لقيت الصورة والتغريدة التي شاركتها الفنانة شمس، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من بينها: «الله ينصرهم ويكون بعونهم يارب ويفرجها عليهم، ربنا ينتقم من إسرائيل واتباعها، الدعم لو بشئ بسيط هذا يكفي، ربي يكثر من أمثالك، أنتي قوية وصوتك هيوصل».

وكانت الفنانة شمس الكويتية، ردت على سؤال الإعلامية بسمة وهبة، أثناء استضافتها في برنامج «العرافة» المذاع على شاشة «المحور»، «أنت ولا الشيطان؟»، لترد عليها قائلة: «بغلبه يوم وهو يغلبني يوم».

وقالت الفنانة شمس: «دفنت نفسي وأنا صاحية عشان أَّدب نفسي، وكنت بجرب فكرة الموت، وفكرة إني أكون لوحدي، وأعيش حالة الخوف».

الاعتداء على أهل الشيخ جراح

لا تزال اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة على أهل فلسطين، وعلى أهل الشيخ جراح، إذ اعتدوا على المعتصمين هناك وعلى المواطنين الخارجين من صلاة العشاء في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) اليوم الأحد، أخبار تفيد نقل 4 إصابات من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني منها إلى مستشفيات القدس للعلاج.

وكان أصيب مسعف بالرصاص المطاطي خلال محاولته إخلاء المصابين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على سيارة إسعاف بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت.