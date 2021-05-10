تحققت نبوءتها بالصاروخ الصيني.. من هي العرافة البلغارية العمياء «بابا فانجا»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بات الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة والمتفكك في بحر العرب بجنوب الهند، هو شغل العالم الشاغل خلال الأيام القليلة الماضية، والذي اعتقد البعض أنه نبوءة العرافة البلغارية العمياء، المعروفة باسم «بابا فانجا».

وتنبأت العرافة بأن العالم سيعاني من الكثير من الأزمات والكوارث العظيمة في عام 2021، فضلا عن قول إن تنينا قويا سيستولى على البشرية، وهو ما قال عنه البعض إن المقصود بهذا التنين هو الصين.

وبعد ما وصفه البعض بـ «تحقق نبوءتها»، يرصد «هن» أبرز المعلومات عن العرافة البلغارية العمياء بابا فانجا..

من هي العرافة البلغارية العمياء بابا فانجا؟

- تدعى تفانغيليا بانديفا غوشتيروفا، والشهيرة باسم فانجا أو الجدة فانجا.

- ولدت في 31 يناير 1911 مدينة ستروميكا في مقدونيا.

- ولدت طفلة عادية بعيون بنية وشعر أشقر.

- كان والدها ناشطًا في المنظمة الثوريَّة المقدونيَّة الداخليَّة، وتمَّ تجنيده في الجيش البلغاريّ خلال الحرب العالميَّة الأولى.

- توفيت والدتها وهي في طفولتها، وتولوا رعايتها الأصدقاء والجيران.

- ‏ اعتقلت السلطات اليوغوسلافيَّة والدها بسبب نشاطه المؤيد للبلغاريَّة، وصادروا جميع ممتلكاته ووقعت أسرته في الفقر لسنوات عديدة. ‏

- فقدت بصرها بسبب إعصار الهواء، الذي ألقى بها في حقل قريب، وظلت تائهة وعيناها مُغطاة بالرمال والغُبار، ولم تتمكن من فتحهما بسبب الألم، ما أدى لفقدان تدريجي للبصر.

- التحقت بمدرسة للمكفوفين في عام 1925، وعلمت قراءة بريل، والعزف على البيانو، والحياكة، الطبخ والتنظيف.

- تزوجت فانغا من ديميتار غوشتيروف، جُندي بلغاري، في 10 مايو 1942.

- نالت شهرة واسعة بسبب نبؤتها العديدة.

- جذبت فانغا المؤمنين بقدرتها على الشفاء، وبكونها عرافة واستمرت في زيارتها من قبل كبار الشخصيَّات والعامة.

- سعى السياسيون البلغاريون والقادة من مختلف جمهوريات الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك رئيس الوزراء السوفيتي ليونيد بريجنيف، للحصول على مشورتها، بعد الحرب العالمية الثانية.

- توفيت فانجا في 11 أغسطس 1996 بسبب سرطان الثدي، عن عمر تجاوز 85 عاما.

- تم تحويل منزلها في بيتريتش إلى مُتحف، فتح أبوابه للزوار في 5 مايو 2008.

توقعت العديد من الأمور العالمية التي حدثت بالفعل، على رأسها

أحداث 11 سبتمبر ‏ ‏

‏ ‏تفكك الاتحاد السوفييتي

‏ ‏ وفاة الأميرة ديانا

كارثة تشرنوبل النووية.

وباء كورونا المتفشي.