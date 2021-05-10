الاغتصاب الزوجي في القانون المصري.. هل توجد مادة محددة تجرمه؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الاغتصاب الزوجي في القانون المصري ربما من الموضوعات تشغل بال الكثيرين، خاصة بعد عرضه في مشهد من مسلسل «لعبة نيوتن»، بين الفنانة منى زكي وتجسد شخصية «هنا» وزوجها «مؤنس» الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، وهو المشهد الذي أثار الكثير من الجدل وانقسام الآراء حول ما أحقية ما فعله «مؤنس» وما بين المهاجمين له.

ويعتبر الاغتصاب الزوجي من الأمور الجدلية، إذ لم تنص مادة محددة في القانون تستهدفه أو تقضي بعقوبة لمرتكبيه، وبحسب ما ذكره الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون، الذي أكد خلال حديثه لـ«هن» بعدم وجود ما يسمى بالاغتصاب الزوجي «مفيش حاجة اسمها كدا.. مفيش حاجة أن الزوج يغتصب زوجته».

الاغتصاب الزوجي في القانون المصري.. كيف يراه؟

وأوضح «المغازي» أن القانون جرم العنف وأن يتعدى الزوج على زوجته ويحدث بها الإصابات، وإذ حدث ذلك في العلاقة الزوجية دون رضاها وأحدث بها الإصابات، ففي هذه الحالة يتم معاقبته، وهو الأمر المرفوض بالنسبة للقانون وجميع الشرائع الدينية، لكن معنى كلمة الاغتصاب هو مواقعة أنثى لا علاقة له بها دون رضاها وتصل العقوبة من المؤبد إلى الإعدام.

وتابع أستاذ القانون أن عقوبة اعتداء الزوج على زوجته في العلاقة الزوجية وإلحاق الضرر بها تعتبر جنحة ضرب وعنف، وتصل العقوبة من 24 ساعة إلى 3 سنين.

الاغتصاب الزوجي

ويعرف الاغتصاب الزوجي، بأنه العنف الممارس ضد الزوجة من زوجها، وما يحدث بها تشوهات نفسية تترك آثارها على المدى البعيد على سلوك المرأة، وفقًا لما ذكرته منظمة الأمم المتحدة.

وأوضحت المنظمة في تعريفها أيضًا، أن الاغتصاب الزوجي يحدث ضررا جسديا وجنسيا ونفسيا، ويشمل الاعتداء الجسدي، والعلاقات الجنسية القسرية، والإيذاء النفسي، وسلوكيات السيطرة، كما أنه يصيب المرأة بالاكتئاب والإجهاد والقلق.