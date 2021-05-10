أصيب بكورونا قبل أيام.. زوجة ممثل هندي تكشف كواليس الوفاة: إهمال طبي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لا تتجاوز مدته دقائق، من داخل أحد المستشفيات في مدينة«دلهي» الهندية، شاركته الشاعرة والكاتبة«جيوتي تيواري»، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، لزوجها الفنان«راهول فوهرا»، وهو على فراش المرض قبل وفاته وعلى جهاز أكسجين للتنفس، إثر إصابته بفيروس بـ«كوفيد19»، في الموجة الثانية التي اجتاحت البلاد وشكلت مآسي هناك.

زوجة راهول فوهرا تنعيه وتكشف تعرضه للإهمال الطبي

طالبت الكاتبة الهندية، من متابعيها الدعاء لزوجها الذي توفي إثر إصابته بالوباء اللعين «كوفيد19»، قائلةً: «راهول توفي بسبب الإهمال الطبي في مستشفى راجيف غاندي التخصصي، العدل لكل راهول».

تعليقات الرواد على وفاة راهول فوهرا

لقي مقطع الفيديو الذي كان يلتقط فيه الفنان أنفاسه الأخيرة من داخل المستشفى، استحسان المتابعين وتفاعل عددا كبيرا منهم معه، وكان من أبرز التعليقات:«زوجتي توفت داخل المستشفى أيضًا، كنت أشاهد الموت يوميا طوال 5 أيام، أرقد في سلام راهول، راهول ضحية كوفيد، الفيديو مفجع، أخبار مفجعة، الفيروس أختطف أسرنا وأصدقائنا، نأمل في معجزة».

راهول فوهرا

راهول فوهرا، ممثلًا هنديًا وفنانًا مسرحيًا ويوتيوبر، قبل أيام اكتشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد بضعة أيام، خسر معركته مع مضاعفات الفيروس التاجي والتقط أنفاسه الأخيرة، أمس 9 مايو 2021.

كورونا في الهند

وكانت سجلت السلطات الصحية الهندية، 403738 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 22296414 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي، كما سجلت السلطات، 4092 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 242362 شخصًا.

وخلال الشهر الماضي أثارت الموجة الثانية من فيروس كورونا، قلقًا في المجتمع الهندي، وأصبحت المستشفيات غير قادرة على استيعاب الكم الهائل من المرضى وتصدر مشهد محارق الموتى الساحة، فضلًا عن نقص الأكسجين والأدوية.