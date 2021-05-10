تجنبوا هذه الأطعمة.. نصائح لوجبات صحية لمرضى كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع ارتفاع إصابات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، يزداد البحث عن أفضل الأطعمة الصحية التي يجب على مريض فيروس كورونا تناولها لمساعدته على التعافي.

الأطباء وخبراء التغذية وخبراء الصحة يكشفون الأمور البسيطة التي يجب على كل شخص وضعها في الاعتبار أثناء طهي وجبات الطعام لمريض كورونا وفقا لموقع timesofindia.

يعتبر الطعام المقلي والتوابل أمرًا محظورًا

يحث الخبراء الأشخاص على الابتعاد عن الأطعمة الحارة والمقلية لأنها قد تؤدي إلى تفاقم المخاطر الصحية لدى مرضى كوفيد، يجب تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة المهيجة للمعدة لأنها قد تزيد من الغثيان ومشاكل المعدة التي تحدث أحيانًا مع كوفيد-19، لذا، عند التخطيط لمجموعة وجبات الطعام، ضع ذلك في الاعتبار.

خبير التغذية أروشي أجروال، يضيف: "يجب على المرضى تجنب الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة والمعلبة بسبب وجود المواد الحافظة، تأكد من تناول ما يكفي من البروبيوتيك والأطعمة المخمرة مثل الزبادي واللبن، أثناء تحضير وجبة للمرضى، اجعلها طازجة ومرطبة وغير حارة ومتوازنة، الأهم من ذلك، يجب أن تكون الوجبات المعدة لمرضى كوفيد مطبوخة طازجة".

يقول خبير الصحة الدكتور فارون كاتيال: "يجب دائمًا استخدام المنتجات الطازجة، يجب اتباع جميع ممارسات النظافة الصحيحة بدقة أثناء تحضير الطعام، يعاني الكثير من مرضى كوفيد من صعوبة في البلع خلال فترة التعافي، لذا فإن الأطعمة اللينة والنظام الغذائي السائل هو ما يمكن للمرء أن يبدأ به، يجب أن يتناول المرء وجبات صغيرة على فترات متكررة من الوقت، خاصة في البداية، لأن تناول كميات كبيرة قد يكون صعبًا على المريض".

يقول هيمانشو راي، أخصائي التغذية: "يجب أن تكون الوجبات مصدرًا جيدًا للبروتين والحديد وفيتامين أ وفيتامين سي والزنك والسيلينيوم، هذه مفيدة في التعافي بشكل أسرع، مكونات معززة للمناعة متوفرة بسهولة، مثل مسحوق الكركم (غني بالحديد)، بذور الخردل (غنية بالحديد والزنك)، اللوز (غني بالزنك)، أوراق النعناع (غنية بالحديد، السيلينيوم، فيتامين سي، بيتا كاروتين)، أوراق الكزبرة (غنية بالحديد وفيتامين سي) يجب أن تكون ضمن الوجبات، أيضًا، يجب تضمين الفواكه مثل المانجو والشمام والبطيخ بانتظام".

جرعة غذائية وما لا تفعله لمرضى كوفيد

لا يوجد نظام غذائي واحد يناسب الجميع، إذا كان لديك مضاعفات أخرى مثل مرض السكري وما إلى ذلك، خذ نصيحة من طبيب وخبير تغذية.

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزيت والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الخيار.

تجنب أي نوع من الأطعمة المعبأة أو الوجبات الخفيفة، حافظ على وجبتك متوازنة، مزيج جيد من البروتين والكربوهيدرات والدهون والألياف، ادمجها مع وعاء من الخضار أو السلطة.