إنفلونزا المعدة أم كوفيد-19؟.. كيف تحدد الفرق بينهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بصرف النظر عن السعال والحمى المعتاد، يمكن أن يؤثر فيروس كورونا على جسمك بعدة طرق عميقة.

أعراض الجهاز الهضمي هي أحدث المظاهر التي شوهدت في مرضى فيروس كورونا، ولكن كيف تحدد الفرق بين إنفلونزا المعدة وكوفيد-19؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

هل يمكن لـ كوفيد-19 أن يزعج جهازك الهضمي؟

الكثير من المرضى يشكون من أعراض مثل الإسهال أو التشنجات أو الغثيان، والتي يمكن أن تظهر قبل العلامات الكلاسيكية والمنبهة لـ كورونا.

كيفية التمييز بين كورونا والتهاب المعدة

في الوقت الحالي، تعد متابعة الأعراض وتتبعها في أسرع وقت ممكن هي الطريقة الوحيدة للسيطرة على العدوى، ومع ذلك، يمكن أيضًا أن تكون بعض الأعراض مشابهة بشكل غامض لأعراض التهاب المعدة، في وقت كهذا عندما تتزايد الحالات على ما يبدو ويمكن أن يظهر فيروس كوفيد -19 مع العديد من الأعراض المرتبطة بالمعدة، كيف يمكنك التمييز بين العدوى؟ كيف تكشف طبيعة إصابتك – هل هي كورونا أم عدوى في المعدة؟.

إذا كنت تعاني من أعراض، فإليك دليل سهل لإدارة حالتك بشكل أفضل:

ما الذي يسبب التهاب المعدة؟

بينما يُشار إليها غالبًا باسم إنفلونزا المعدة، يمكن أن تحدث عدوى المعدة بسبب سلالات فيروسية مختلفة وبكتيريا وعادة ما تسبب أعراضًا عندما تلتهب بطانة الأمعاء.

يمكن أن ينتشر التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي أو أنفلونزا المعدة عن طريق الطعام أو الماء الملوثين.

يمكن أن تظهر الأعراض الأكثر شيوعًا لعدوى المعدة في شكل تقلصات في البطن، وإسهال، وجفاف، وقيء، وغثيان، ومع ذلك، قد يكون من الشائع أيضًا أن تعاني من أعراض مثل أعراض الأنفلونزا، بما في ذلك حمى خفيفة أو ضعف أو قشعريرة أو حتى صداع، مما قد يجعل من الصعب التفريق بين عدوى الأنفلونزا الفيروسية أو فيروس كورونا.

كيف يسبب كوفيد-19 أعراض الجهاز الهضمي؟

في حين أن الفيروس التاجي هو عدوى تنفسية كلاسيكية تنتشر عن طريق الانتقال المباشر للرذاذ، بالنسبة للعديد من الأشخاص، وخاصة المصابين خلال هذه الفترة بالفيروس المتحور، يمكن أن يعانون من أعراض الجهاز الهضمي.

يمكن أن تظهر أعراض مثل الإسهال والتشنجات والغثيان والتعب وفقدان الشهية، إلى جانب العلامات التقليدية للعدوى، يمكن أن يؤثر كوفيد أيضًا على عملية الهضم بطريقة رئيسية.

وفقًا للبحث، يدخل كوفيد-19 إلى الجهاز الهضمي من خلال مستقبلات مستوى الدخول، وهي إنزيمات ACE2 ، الموجودة بشكل كبير على طول القناة الهضمية، وبالتالي تسبب مستوى عالٍ من العدوى.

كيف يمكنك أن تصنع الفرق؟

بسبب القواسم المشتركة في الأعراض، قد يكون من الصعب للغاية التفريق بين العدوى، ومع ذلك، نظرًا لأنه ليس الوقت المناسب لتكون محفوفًا بالمخاطر، فإن الحصول على التشخيص والعلاج في الوقت المناسب يمكن أن يساعدك في التمتع بصحة جيدة.

الآن، يمكن أن يؤثر كل من كورونا والتهاب المعدة الفيروسي على الهضم، ومع ذلك، مما نراه ، فإن طريقة تأثير SARS-COV-2 أكثر عمقًا، لا يمكن أن تستمر أعراض الجهاز الهضمي لفترة أطول (تصل إلى 14-21 يومًا) فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى فقدان الشهية وتغيير التذوق وإضعاف التمثيل الغذائي وحتى التسبب في فقدان الوزن.

أبلغ بعض الأشخاص عن تعرضهم لفقدان شديد في الوزن خلال فترة الإصابة، لا يحدث هذا مع التهاب المعدة والأمعاء أو أي عدوى في المعدة، لأن الأعراض قصيرة العمر، على عكس فترة التعافي التي تبلغ 14 يومًا من كوفيد، يميل معظم المصابين بأنفلونزا المعدة إلى التحسن في حوالي 3 أيام.

ابحث عن أعراض الجهاز التنفسي العلوي

يمكن أن تكون الحمى والصداع والضعف والشعور بالضيق من الأعراض الشائعة لمرض كوفيد وأنفلونزا المعدة، ومع ذلك، يجب أن يظل الناس متيقظين لأعراض الجهاز التنفسي العلوي، والتي تعد علامات واضحة لعدوى مثل كورونا، من السعال والبرد وضيق التنفس وفقدان حاسة الشم، مثل هذه الأعراض تتطلب اختبارًا سريعًا.

كما أن آلام الصدر ونقص الأكسجين وصعوبات التنفس من غير المألوف بالنسبة لأنفلونزا المعدة، إذا ظهرت لديك أي من هذه الأعراض، فقم بإجراء الاختبار واتبع البروتوكولات.

شيء آخر يجب مراقبته هو الطريقة التي تظهر بها الأعراض، يمكن أن تتبع الأعراض المعدية لـ كوفيد، علامات كلاسيكية أخرى، مثل الحمى والسعال وآلام العضلات وضيق التنفس، إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للفيروس بأي شكل من الأشكال، فاطلب المساعدة في الفور.