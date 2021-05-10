خبيرة أبراج تحذر من الزواج في هذا اليوم: هيقلب نكد وغم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

التحضير لحفل الزفاف، واختيار موعده أمرا أساسيا للعديد من الفتيات، اللاتي يضعن اهتمامهن بأدق التفاصيل، التي لا تقتصر على اختيار مكان الحفل، وفستان الزفاف فقط، بل أيضا الموعد التي تهتم العرائس باختياره.

وعادة ما تهتم البعض منهن باختيار موعد وفقا لبرجها، مثلما يختار البعض الشريك الملائم لبرجه أيضاً.

فالاهتمام بعلم الفلك والأبراج، أمر أساسي لدى الكثير، الذين يضعون ترتيباتهم وفقا لهذا الأمر.

اختار الزواج في العيد

ويلجأ الكثير من الأزواج لإقامة حفلات الزفاف في أيام العيد، استغلالا لعطلة العيد، إلا أنه بحسب حديث خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، فإنه الاختيار الأمثل، قائلة:«الجواز على العيد فلكيًا حلو أوي توكلوا على الله».

واستندت خبيرة الأبراج عبير فؤاد في حديثها إلى أن هذه الأيام هي ولادة القمر الجديد، قمر شوال: «مع ولادة أي شهر عربي بيكون فيه بركة، اسمه نمو القمر بتكون أيام مباركة، فيها خير، وحظ كويس وبركة».

وتابعت خلال حديثها لـ «هن»: «مش بس الجواز، ممكن تعاقد على شغل جديد، وتوفيق في عقد العقود، أو نجاح مشروع، حتى قص الشعر، دايما بداية ولادة القمر أمر مناسب جدا لأي خطوة».

خبيرة أبراج تحذر من الزواج في هذا اليوم

وعلى الجانب الآخر، حذرت خبيرة الأبراج من الزواج، أو الخطبة، أو عقد القران، عند أيام اكتمال القمر، أي منتصف الشهر العربي، قائلة: «وقت اكتمال القمر ابعدوا عن كتب الكتاب أو الخطوبة أو الجواز، بتقلب غم ونكد، ومشاكل على طول، وممكن الخطوة دي متكملش»، مؤكدة أن الأمر يسير على مشروع الزواج، أو المشروعات بشكل عام، والعمل أو التعاقد على الخطوات المهنية الجديدة وغيرها من الخطوات التي يفضل عدم اتخاذها في هذا التوقيت.