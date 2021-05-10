نسرين طافش تدعم أهل الشيخ جراح.. وتروي قصة تهجير جدها من منزله في فلسطين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تضامنت الفنانة نسرين طافش مع أهل حي الشيخ جراح في القدس الفلسطينية، بسبب الاعتداءات التي تحصل بحقهم من الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت الفنانة نسرين مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لأحد المنازل تعود ملكيته إلى جدها، الذي تم تهجير أسرتها منه، وكتبت القصة معلقة «الفيديو هاد لبيت جدي محمد طافش وستي زينب حديد وبيت بابا يوسف طافش بمدينة صفد اللي تم تهجيره وهو عمره سبع سنين وتهجير أهلو منو وأخدو بغير حق وتم تحويله لأوتيل و مقهى».

وأوضحت نسرين طافش في روايتها «حتى مقتنيات البيت الأثرية عارضينها بالحيطان .. شجرة الزيتون بنص الدار بتشهد مين اصحاب البيت الحقيقيين.. الفيديو أبكاني بكاء مرير لأنه التاريخ اليوم عم بيكرر نفسو أمام صمت العالم و بكرة آلام الناس بتنتسى و البيوت بتصير أوتيلات وكافتيريات والحياة طبيعية وكأن شيئا لم يكن».

وتابعت «نسرين»: «لست من أنصار الصراعات والحروب لأنها لا تؤدي إلا إلى الهاوية.. ثقافة العنف ما بتولد إلا العنف ثقافة الكراهية ما يتولد إلا الكراهية لكن الظلم إحساس بشع.. لطالما كنت مع المحبة مع السلام مع الأمل أن أهل هالأرض اللي فيها حاليا ينعمون بالسلام والآمان».

واختتمت «نسرين» معلقة بالدعاء «الله يرفع الظلم عنهم ويرجع الحق لأصحابه.. يا ريت كنت بقدر أعمل أكتر من هيك لأساعد أهلنا بحي الشيخ جراح بالقدس الطهور قلب العرب جميعًا».

الاعتداءات على أهل الشيخ جراح

ومازالت الاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة على أهل الشيخ جراح، وبحسب ما أعلنته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 14 مواطن على الأقل، في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعتصمين في حي الشيخ جراح، وعلى المواطنين الخارجين من صلاة العشاء في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

ولفتت الجمعية - في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، إلى نقل 4 إصابات منها إلى مستشفيات القدس للعلاج، فيما أصيب مسعف بالرصاص المطاطي خلال محاولته إخلاء المصابين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على سيارة إسعاف بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت.