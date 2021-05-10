«الكراش مات».. تأثر الفتيات بعد قتل حفيد محمود ياسين في «اللي ملوش كبير» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفاعل شديد لقيه الفنان الشاب «محمود» نجل المؤلف والفنان عمرو ياسين، نجل الفنان الراحل محمود ياسين، من قبل الفتيات، خلال دوره في مسلسل «اللي مالوش كبير»، للفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز.

اتقتل غدر

حالة من الحزن خيمت على قلوب الفتيات عقب مشهد قتل «مالك» غدرًا للانتقام من شقيقه «سيف الخديوي»، وسط صياح وبكاء واستغاثة من قبل الذين استقطبوه عن طريق صديقة«حمزة»، حتى قاموا بذبحه وألقوا بجثته أمام فيلا شقيقه.

هنجيب حقك يا مالك.. مشهد موته صعب

تفاعلت الفتيات مع المشهد، الذي حصد على ملايين المشاهدات، والتعليقات، وكان من بينهم: «الكراش مات، قتلوه غدر، عيطت علشانه، قلبي وجعني عليه، هنجيب حقك يا مالك، مشهد موته صعب أوي، مشهد صادق أوي، كدة تقتلوا الكراش هكمل المسلسل ازاي من غيره».

محمود عمرو محمود ياسين، نجل السيناريست والمؤلف عمرو ياسين وحفيد الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، وحفيد الفنانة شهيرة، وابن أخ الفنانة رانيا يوسف، شارك في السباق الرمضاني العام الماضي 2020، في مسلسل الفتوة، مع الفنان ياسر جلال وشاركته في البطولة ليلى أحمد زاهر، واستطاع لفت الأنظار إليه خلال العمل الدرامي، وأثبت مقولة: ابن الوز عوام، فهو من عائلة فنية مرموقة.

وشارك أيضًا في مسلسل نصيبي وقسمتك، من تأليف والده الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، والذي لقى نجاح كبير من الجمهور وتفاعل.

مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل اللي مالوش كبير والذي يعرض على شاشة قناة cbc بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، محمود حافظ، أحمد سعيد عبدالغني، محمود ياسين، أحمد الرافعي، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، هدى الإتربي، بسنت النبراوي، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.