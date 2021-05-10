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بتعمل من النحاس فوانيس.. كريمان زيدان: بحلم ببراند مصري عالمي

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كريمان زيدان

على الرغم من تخرجها من كلية تربية رياض الأطفال بجامعة القاهرة إلا أن عشقها للنحاس الأصفر، دفعها إلى البدء فى مشروعها الخاص في تصميم المشغولات من «أكسسورات وفوانيس»، مستخدمة «اليوتيوب» لتعليم فن ومهارة تلك المهنة، هي كريمان زيدان صاحبة الـ25 عاما خريجة جامعة القاهرة.

تروي كريمان قصتها قائلة لـ«الوطن»: «بدأت شغل الهاند ميد قبل 8 سنوات وتحديدا في عام 2013 كنت وقتها أدرس في الثانوية العامة وأعجبت كثيرا بالنحاس الأصفر و قررت أن أعلم نفسى بنفسى عن طريق اليوتيوب وأقوم بتصميم الأكسسورات و الفوانيس من النحاس الأصفر التى تتميز بشكلها الفريد وتعيش لفترة طويلة».

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وعن التصميمات توضح كريمان: «التصميم الواحد يأخذ من أسبوع لـ10 أيام تصميم وتنفيذ وحال كان الفانوس صغير وحال كان الفانوس كبير فى الحجم فيستغرق 3 أسابيع كما عملت على تطوير تصميماتي في الشكل من الأركت والنحاس الأصفر ولأول مرة أدخلت أشكال تراثية وإسلامية في تصميماتي مثل تصميم «العمارة الإسلامية والسلطان حسن و شارع المعز والزخرفة الإسلامية من المغرب».

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ووفقا لكاريمان «سعر الفانوس بطول 22 سنتيمتر «بيغنى وينور» 300 جنيه» لافتة إلى أن أهم الصعوبات التى تواجهها فى عملها عدم تقدير البعض للشغل اليدوي وارتفاع أسعار الخامات، قائلة: «حلمى أن أكون صاحبة براند مصرى شهير ينتشر في الخارج»: و«شاركت في معارض بدولة عمان وساقية الصاوي في مصر أعوام 2014 و 2015».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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