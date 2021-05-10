الامارات | 3 فهود هاربة تثير الذعر في شوارع الصين

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فهود هاربة تثير الذعر في شوارع الصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ما زالت ثلاث فهود طليقة في شرق الصين بعدما هربت من حديقة سفاري، تثير موجة من الحماسة بين مستخدمي الانترنت الذين شاركوا صورا ومقاطع فيديو لهذه الحيوانات التي رصدت وهي تتجول في مزارع للشاي في المنطقة.

وأفاد سكان مدينة هانغتشو في البداية بأنهم رأوا فهدا طليقا الجمعة، ولم تقر حديقة السفاري بهربه إلا بعد انتشار الخبر.

وأوضحت الحديقة إنها أخرت إصدار بيان عام لتجنب إثارة الذعر، لكنها تعرضت لهجوم عبر الإنترنت لأنها سمحت للحيوانات بالهرب وتعريض السكان للخطر من خلال عدم تنبيههم في الوقت المناسب.

وأعلن مسؤولون محليون اليوم توقيف خمسة أشخاص يعملون في الحديقة، بمن فيهم مديرها العام، مشيرين إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن فريق بحث كان يتعقب الفهد الثالث بعد العثور على آثار مخالب يعتقد أن الحيوان خلَّفها الأحد، ونشرت كلابا ومظلة تعمل بالطاقة في البحث عن هذه القطط الكبيرة.

كذلك، واجهت الحديقة انتقادات بسبب مقطع فيديو يصور استعادة أحد الفهود الهاربة يظهر مجموعة من خمسة كلاب على الأقل تثبت الحيوان على الأرض وتعض رقبته فيما يحاول الفهد مقاومتها.

ووزعت حديقة الحيوانات في وقت لاحق صورا قالت إنها تظهر فهدا أعيد إلى الأسر في قفصه، لكن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أعربوا عن شكوكهم بشأن تاريخها وما إذا كانت الصور أصلية.

وكثيرا ما تواجه حدائق الحيوان ومتنزهات الحياة البرية الصينية انتقادات بسبب الكشف المتكرر عن الظروف المروعة التي تعيش في ظلها الحيوانات أو الحوادث المميتة التي يلقى فيها اللوم على الإدارة المتراخية.



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