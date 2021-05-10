زوجة بيل جيتس بدأت الاستعداد للطلاق منذ عامين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت مصادر مطلعة ووثائق، إن ميليندا زوجة مؤسس شركة «مايكروسوفت» بيل جيتس، بدأت الاستعداد للطلاق منذ عامين تقريبا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إلى أن ميليندا جيتس، كانت تناقش قضية الطلاق مع المحامين منذ عام 2019 على الأقل، واتصلت بالعديد من مكاتب المحاماة في وقت واحد.

مصادر: ميليندا كانت قلقة بشأن اتصالات زوجها بـ «جيفري إبستين» المتهم بالاتجار بالفتيات القصر

وأضافت المصادر، أن ميليندا جيتس ومن بين أمور أخرى، كانت قلقة بشأن اتصالات زوجها بالمصرفي الراحل جيفري إبستين، الذي اتهم بالاتجار بالفتيات القصر واستغلالهن جنسيا.

وأشارت المصادر، إلى أن ميليندا، اتصلت مرارا بالمستشارين في أكتوبر 2019، بعد ظهور تقارير إعلامية عن لقاءات جمعت جيتس بـ«إبستين».

وأوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن المتحدث باسم «جيتس» قال في عام 2019، إنه ناقش مسألة الصداقة مع إبستين، لكنه يأسف لهذه الاجتماعات ويعتبرها خطأ.

وتابعت الصحيفة الأمريكية قائلة، إن ممثلي بيل وميليندا جيتس، رفضوا التعليق على أسباب الطلاق.

وفي 3 مايو الجاري، أعلن جيتس وزوجته مليندا، أنهما اتخذا قرار الطلاق، وقال الزوجان، في بيان مشترك نشر عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بعد تفكير والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا».

وأضاف الزوجان: «لم نعد نؤمن أن بإمكاننا الاستمرار كزوجين في المرحلة المقبلة من حياتنا نطلب المساحة والخصوصية لأسرتنا بينما نبدأ الانتقال لهذه الحياة الجديدة».

وتزوج بيل «البالغ من العمر 65 عاما» ومليندا «56 عاما» في 1 يناير 1994، وأسسا عام 2000، «صندوق بيل ومليندا جيتس»، الذي يمثل أكبر مؤسسة خيرية غير حكومية في الولايات المتحدة، ويقدر حجم أصوله بحوالي 51 مليار دولار.

وأنفقت المؤسسة، 53.8 مليار دولار أمريكي على مبادرات واسعة النطاق تتعلق بالصحة حول العالم والتخفيف من الفقر وغيرها.