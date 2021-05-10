يوم ذكراها.. محطات فى مسيرة هالة فؤاد: أحمد زكي حاول الانتحار بعدها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فى «حفل زفاف أسطوري، ضم العديد من نجوم ونجمات الفن، ظهرت العروس خلاله كأميرة بفستان زفافها، كانت فرحتها تملا المكان، ضحكتها تسر الناظرين، وبجوارها فارس أحلامها بعد قصة حب تعد واحدة من القصص التي لا يزال الوسط الفني يتحاكى عنها»، هى قصة حب وزفاف هالة فؤاد والفنان أحمد زكي.

28 عاما على رحيل الفنانة هالة فؤاد، التي رحلت في 10 مايو عام 1993، تاركةً قصة حُب وتاريخ من الأعمال، وابن ورث عنها طيبة القلب.

يُقدم «هُن» فى سطور، لقطات من حياة الفنانة هالة فؤاد.

زواجها من أحمد زكي

كان اللقاء الأول الذي جمع بين الثنائي، خلال مسلسل «الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين»، ودخلا في قصة حب وزواج استمر لعامين، حتى رفضها ترك التمثيل والوسط الفني.

وخلال أحد اللقاءات النادرة للفنان أحمد زكي، تحدث عن العلاقة بينه وبين هالة فؤاد، قائلًا:« كانت حب عمري، اللي ضيعته بسبب عصبيتي وقلة صبري، وحاولت الانتحار بعدما علمت بخبر وفاتها».

ارتداء الحجاب بعد الانفصال عن أحمد زكي

تزوجت هالة فؤاد، من رجل أخر، وخلال فترة الحمل والولادة، في أواخر عام 1990 نجت بأعجوبة من مضاعفات ولادة متعسرة لأبنها الثاني رامي.

أصيبت الفنانة بجلطات متلاحقة في قدمها وكانت على وشك الموت، وقررت بعدها أن ترتدي الحجاب وتعتزل التمثيل وتتفرغ لحياتها الزوجية، رغم رافضها فكرة التخلى عن التمثيل حينما طلبه منها أحمد ذكي.

الاصابة بسرطان الثدي

بعد الاعتزال بفترة قصيرة تم تشخيص حالة هالة فؤاد، بسرطان الثدي وبدأت رحلة علاج طويلة ما بين فرنسا والقاهرة، وتم علاجها من السرطان لفترة مؤقتة ثم عاودها المرض مرة أخرى وبشراسة فواجهت المرض بشجاعة وإيمان غير مسبوق.

الأيام الأخيرة لهالة فؤاد

أمضت هالة فؤاد أيامها الأخيرة في الدعوة إلى الله حتى بين الممرضات والمرضى أثناء خضوعها للعلاج في المستشفى.

وفاتها

دخلت هالة فؤاد في غيبوبة متقطعة، عقب وفاة والدها المخرج أحمد فؤاد وتوفيت في 10 مايو 1993.