تفوقت في دراستها.. 15 معلومة عن فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، ضيفة على الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، وتحدثت خلال اللقاء عن أسرتها وطفولتها ومسيرتها الوظيفية.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ كما يلي:

1- والدها كان أستاذًا للأدب الإنجليزي وكان شخصية عامة وله نشاط في العمل الكنسي.

2- والدتها كانت وكيل وزارة في هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتعرفت على زوجها والد «فيبي»، حيث كان أستاذها في الجامعة.

3- عاشت «فيبي» خلال طفولتها وقبل دخولها للمدرسة مع جدها وجدتها لرعايتهما بالرغم من صغر سنها.

4- كانت متفوقة وحصلت على المركز الأول في الثانوية العامة ورغم تفوقها التحقت بكلية الآداب قسم علاقات عامة وإعلان بناء على رغبتها.

5- التحقت بالعمل في تلفزيون القنال، القناة الرابعة منذ نشأتها.

6-حصلت على الماجستير بعد 8 سنوات من تخرجها في تخصص التلفزيون.

7-خضعت لاختبار اختيار مترجمين ونجحت في الاختبار وأصبحت بعدها مسئولة النشرة الإنجليزية بتلفزيون القنال.

8- تم اختيارها كمنسق عام لبرامج التوك شو بتلفزيون القنال بعد أزمة حدثت في أحد البرامج واضطر رئيس القناة بنفسه لتقديم الحلقة.

9- شاركت في فاعليات مهمة مثل حفر وافتتاح قناة السويس الجديدة وكذلك أخبار النادي الإسماعيلي.

10-اهتمت ببرامج المرأة في تلفزيون القنال وأعدت عددا من البرامج البارزة في مجال المرأة.

11-كانت عضوا في عدد من الجمعيات الأهلية وتم اختيارها كعضو في لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، ووصلت لمنصب مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة.

12- حريصة على الرد على هاتفها المحمول بنفسها وترد على كل من يتصلوا بها وتمنع موظفي مكتبها من الرد على هاتفها.

13- ترشحت لمنصب وكيل مجلس الشيوخ وحصلت على 199 صوتا من أعضاء المجلس من الرجال.

14- تزوجت بشكل تقليدي «زواج صالونات» وتشيد بالتفاهم والاحترام المتبادل بينها وبين زوجها.

15- لديها بنت «ماريز» خريجة سياحة وفنادق بتقدير امتياز، وولد وهو الدكتور «جورج» خريج كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ودخل هيئة قناة السويس كمترجم ويشغل حاليا منصب المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس.