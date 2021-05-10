زوجة تقيم دعوى قضائية ضد زوجها: «سرق باسورد الانستجرام بتاعي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أقدمت زوجة على مقاضاة زوجها أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، وجهت له اتهامات بسبب دخوله حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» دون تصريح منها، حيث قام الزوج بتغيير الباسوورد الخاص بحساب زوجته، الأمر الذي حال دون دخولها إلى حسابها الشخصي أو استعماله.

قرار بمعاقبة الزوج

وكشفت صحيفة «البيان الإماراتية» التي تصدر في دبي، أمس الأحد، أن محكمة أول درجة قررت معاقبة الزوج في التهم المنسوبة إليه، وقامت بتغريمه مبلغا ماليا فاستأنف الحكم.

محام الزوج ينفي الأدلة

وتقدم محام الزوج المتهم بسرقة الرقم السري لحساب زوجته بأدلة أمام محكمة استئناف أبوظبي، تفيد عدم توافر أركان الجريمة المسندة إلى موكله، وعدم وجود أي أدلة فنية بأوراق القضية، وأنكر جميع التهم المنسوبة إلى المتهم.

وقال محام الزوج خلال المرافعة، إن الزوجة صاحبة الدعوى استندت في توجيه الاتهامات إلى زوجها، على أنه قام بسرقة الباسورد في حين أنه لم يفعل إلا استخراج «بدل فاقد» للرقم الذي تستخدمه زوجته، كونه مسجلاً باسمه ومرتبطا بحسابه وهذا ليس بمبرر أو دليل على ارتكاب الجريمة.

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وأضاف محام الدفاع عن الزوج، أن جميع أوراق القضية خلت من الدليل الفني الذي يشير إلى دخول الزوج إلى أي حساب إلكتروني خاص بالزوجة.

عدم توافر القصد الجنائي

ورأت هيئة المحكمة أن الثابت وبناء على الأوراق، عدم وجود أي قصد جنائي لدى الزوج فضلاً عن عدم توافر الدليل الفني بالأوراق الذى يثبت أنه دخل فعلاً بغير تصريح وتعمد إعاقة صاحبة الدعوى عن الوصول إلى حسابها على «أنستجرام» أو حسابها على الموقع الإلكتروني «مايكروسوفت».

كما بينت المحكمة أن الوقوف على مدى مشروعية إنشاء حساب على خط هاتف ليس لصاحب الحساب ومدى صلاحيات صاحب الخط في إلغاء هذا الحساب، هي أمور يتعين على الاتهام إثبات توافرها أو نفيها بناء على خبرة فنية، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في أدلة الاتهام في الدعوى وترى أنها قاصرة.