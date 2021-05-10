المشروبات المحلاة بالسكر تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون: النساء أكثر عرضة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت دراسة حديثة عن أن هناك مشروب يتسبب في زيادة مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وهو ثاني أكثر مرض سرطاني، من حيث الأكثر سببًا في حدوث حالات وفاة ضمن الأمراض السرطانية حيث ارتفع معدل انتشاره بشكل حاد بين النساء في السنوات الأخيرة.

المشروبات المحلاة بالسكر

وأكدت مجلة «BMJ Journal Gut» في تقرير لها أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر خلال فترة المراهقة تعرض الأشخاص للإصابة بسرطان القولون والمستقيم في وقت مبكر من حياة الأشخاص.

وأكدت الدراسة التي أعدها مجموعة من العلماء والباحثين في كلية سانت لويس، واعتمدت على عينة البحث من الممرضات وصل عددهن إلى 116.429 ممرضة من المسجلات ضمن مستشفيات مختلفة في الولايات المتحدة من عام 1991 إلى 2015، حيث درس الباحثون تناول المشروبات المحلاة بالسكر لجميع المشاركين وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم المبكر في مرحلة البلوغ.

إقرأ أيضًا...أستاذ أورام يحذر من التعامل مع السرطان مثل إنجي المقدم في الاختيار 2: متأجلوش العملية

كما تتبع العلماء مرض سرطان القولون والمستقيم في وقت مبكر من بين عينة بحثية فرعية تتكون من 41272 سيدة أبلغن عن تناولهن المشروبات المحلاة بالسكر بين سن 13 و18 عاما وبين مجموعات أخرى من المشاركين، واكتشفوا أن هناك 109 حالات تم الإبلاغ عنها لسرطان القولون والمستقيم المبكر.

تناول أكثر من 226 جراما يزيد من خطر الإصابة

وبحسب الدراسة، فإن السيدات اللواتي حصلن على حصتين أو أكثر من 8 أونصات ما يعادل (أكثر من 226 جراما) من المشروبات المحلاة بالسكر بشكل يومي مثل البالغين كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم في وقت مبكر، أكثر من السيدات اللاتي تناولن مشروبا محلى بالسكر سعة 8 أونصات (226 جرام) أو أقل أسبوعيا.

وأكد الباحثون أن كل 8 أونصات يوميا من المشروبات المحلاة بالسكر التي تشربها امرأة بين سن 13 و18 عاما تزيد من خطر الإصابة المبكرة للقولون والمستقيم بنسبة 32%.