الامارات | «كورونا» تحيي هواية الحياكة في سويسرا

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» تحيي هواية الحياكة في سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفع بمستويات قياسية اهتمامُ سكان سويسرا بالخياطة والحياكة خلال جائحة «كورونا»، وهو ما انعكس إيجاباً على مبيعات ماكينات الخياطة وإبر الحياكة.

ونقلت صحيفة «زونتاج-تسايتونج» عن المتحدث باسم شركة «بيرنينا إنترناشيونال» لماكينات الخياطة، ماتياس فلوري، أن «أرقام المبيعات انفجرت حرفياً»، وأوضح: «لقد كان عام 2020 قياسياً لنا»، من دون أن يفصح عن أرقام.

ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد غيّرت الجائحة والإغلاقات التي فرضتها الحكومات من أنماط شراء المستهلكين حول العالم، فقد ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت مع تجنب المتسوّقين الذهاب إلى الأماكن العامة، كما تسبب الطلب المتزايد على سلع مثل الدرّاجات في نقصها عالمياً.

وذكرت الصحيفة السويسرية أن شركة «جالاكسوس» السويسرية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، سجلت أيضاً زيادة هائلة في الطلب على الأدوات الخاصة بالهوايات والإصلاحات.

وقالت المتحدثة باسم الشركة، نورينا برون، إن مبيعات إبر الحياكة وماكينات الخياطة ومقصات الأقمشة والصوف «ارتفعت بنسبة 646%»، في الفترة من أبريل 2020 إلى مارس الماضي.

وأوضحت أن مبيعات ماكينات الخياطة وحدها ارتفعت بأكثر من 10 أضعاف خلال هذه الفترة، بينما قفزت مبيعات إبر الكروشيه والحياكة ثمانية أضعاف.

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