5 تمارين تنفس يمكن لمرضى كورنا ممارستها لزيادة إمدادات الأكسجين

محمد اسماعيل - القاهرة - من المعروف أن فيروس كورونا يشن هجومًا شديدًا على الرئتين والجهاز التنفسي، ويتسبب في نقص حاد في إمدادات الأكسجين في الجسم، لذا من الضروري تعزيز وظائف الرئة بشكل طبيعي عبر ممارسة تمارين التنفس، وفق ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

فيما يلي مجموعة من تمارين التنفس لتعزيز إمدادات الأكسجين في الجسم، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

التنفس الحجابي

يُعرف أيضًا باسم تنفس البطن، يساعد القيام بهذا التمرين على تحسين وظيفة الحجاب الحاجز وإيصال المزيد من الهواء إلى قاعدة الرئتين، مما يسهل التنفس.

للقيام بالتمرين، اجلس أو استلق بوضعية الاسترخاء، ثم ضع طرف اللسان خلف أسنانك الأمامية العلوية. حافظ على استقامة ظهرك وأغمض عينيك. حاول التنفس بشكل طبيعي ثم ضع إحدى يديك على صدرك والأخرى على بطنك.

تنفس بعمق من خلال أنفك، وقم بتوسيع ضلوعك حتى تشعر بتوسع معدتك للخارج. ثم أطلق الزفير وشد معدتك إلى الداخل. يمكنك تكرار هذا التمرين 10 مرات.

التنفس بالشفاه

تعتبر تمارين التنفس بالشفاه من أفضل التقنيات لزيادة مدخول الأكسجين والتركيز على إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا.

لتجربة هذه التقنية، اجلس في وضعية مريحة. تنفس ببطء من خلال الأنف لعدة مرات. يجب أن يظل الفم مغلقًا. قبل إطلاق الزفير، قرّب شفتيك من بعضهما ثم أخرج ببطء كل الهواء الموجود في رئتيك. قم بإجراء هذا التمرين عدة مرات للحصول على أقصى فائدة.

تمرين التثاؤب

يسهل تمرين التنفس هذا فتح عضلات الصدر التي تسمح بعد ذلك للحجاب الحاجز بالتمدد بشكل كامل وتنظيم تدفق الأكسجين.

لأداء هذا التمرين، ابدأ بالجلوس بشكل مستقيم. مد ذراعيك، ثم افتح فمك على مصراعيه كما لو كنت تحاول التثاؤب. أعد ذراعيك للراحة على فخذيك وقم بتحويل هذا التثاؤب إلى ابتسامة.

تمرين براناياما

يعد هذا التمرين أحد أفضل تمارين التنفس لتحسين قدرة الرئة وتعزيز المناعة وكذلك تهدئة الأعصاب من خلال تنظيم تنفسك. يُنصح بممارسته على معدة فارغة.

لأداء التمرين، ابدأ بالجلوس في وضع القرفصاء أو الركوع على الأرض مع رفع الكتفين فوق الوركين والرأس فوق الكتفين، ثم قم بمد جسمك قليلاً. الآن، استنشق نفسًا عميقًا يمتد إلى العمود الفقري ثم أطلق الزفير ببطء. كرر التمرين 10 مرات على الأقل.

التنفس الأنفي المتبادل

يساعد هذا التمرين على تنقية السموم من الرئتين، والتخلص من تراكم السوائل الزائدة وتنظيم تدفق الدم المؤكسج في الرئتين.

للقيام بالتمرين، اجلس القرفصاء وضع يديك على ركبتيك. أغلق عينيك وضع إبهامك الأيمن على فتحة الأنف اليمنى. استنشق بعمق من فتحة أنفك اليسرى 4 أنفاس. وبالمثل، أغلق فتحة أنفك اليسرى بإصبعك الأيمن واحتفظ بالنفس. بعد ثانيتين، ارفع إبهامك الأيمن وأطلق الزفير بعمق.

كرر هذه العملية لمدة تصل إلى 5 دقائق ويفضل القيام بذلك قبل ساعتين من تناول الطعام أو بعده.