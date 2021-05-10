الامارات | 5 نصائح لصحة الأسنان في أيام العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لصحة الأسنان في أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكثر خلال أيام عيد الفطر الزيارات العائلية، التي يتم التركيز فيها على تناول الأطعمة المتنوّعة والحلويات المختلفة، ولهذا فالعناية بالأسنان في يوم العيد تتطلب معايير محددة، للحفاظ على سلامتها وحمايتها من أي آلام طارئة ناتجة عن التسوس أو مشكلات اللثة. ويؤكد الدكتور شريف مسعود، أنه لابد من الحفاظ على مواعيد تنظيف الأسنان، والاعتماد على نظام غذائي متوازن لضمان صحة الأسنان والفم، مقدماً خمس نصائح أساسية للحفاظ على صحة الأسنان وتجنب أي آلام طارئة في أيام العيد، تبدأ من الروتين الخاص بتنظيف الأسنان، وتصل الى العناية بطبيعة الأطعمة التي يتم تناولها في هذه الأيام.

للإطلاع على النصائح الـ 5، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news