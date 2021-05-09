نهلة سلامة: اتجوزت لمدة 48 ساعة بس.. والناس حصروني في الإغراء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أسرار عديدة كشفتها الفنانة نهلة سلامة، عن حياتها وعلاقتها بوالدها، وزيجاتها المتعددة، وأبطالها المثيرة للجدل، خلال استضافتها ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع الإعلامية والمخرجة إيناس الدغيدي.

نهلة سلامة عن علاقتها بوالدها: كويسة جدا

وقالت خلال اللقاء، إن علاقتها بوالدها الموسيقي فاروق سلامة، جيدة وطيبة إلى حد كبير، لافتة إلى أنه يمتلك ثروة كبيرة، ومنشغل دائما بزيجاته المتعددة: «أنا مسافرة دايما وعلاقتي بوالدي كويسة جدا، هو أصلا مليونير، ولما تعب أنا كلمته، كان في كورونا فكنت خايفة أنزله، وهو مش محتاجني ماديا، ولو احتاجني ماديا مش هتأخر، وكمان كاتب نص ثروته باسم أختي التانية، والباقي هو بيتجوز بيه وساعات بدورله على عرايس».

زواج نهلة سلامة من محمد خان ومشهد القُبلة

أما عن تفاصيل زواجها من المخرج الراحل محمد خان، كشفت نهلة سلامة، أن زواجهما استمر لمدة شهرين فقط، حيث انفصل الثنائي نتيجة كثرة الخلافات بينهما.

وكشفت عن كواليس امتناعه عن تصوير أحد مشاهدها مع النجم الراحل أحمد زكي، بسبب قُبلة الأخير لها، «مرضيش يصور المشهد ده في الفيلم وخرج من لوكيشن التصوير، وخلى المصور هو اللي يخرج المشهد ده، بسبب قبلة أحمد زكي ليا».

نهلة سلامة وأدوار الإغراء

وعن تقديمها لأدوار الإغراء، أوضحت الفنانة أنها لم تتعمد الظهور في تلك الأدوار خلالها، قائلة: «الناس صنفتني ممثلة إغراء، هم 6 أو 7 أفلام بس اللي ظهرت فيهم كدة بس الناس مسكت فيهم وسابت الباقي».

حقيقة تبرؤ ابن نهلة سلامة منها

وعن حقيقة تبرؤ ابنها منها عقب ظهورها بفستان مثير بإحدى دورات مهرجان القاهرة السينمائي، قالت إنه لم يتبرأ منها كما جرى تداوله، بل شعر بالضيق فقط، متابعة: «هو اتضايق آه، أنا بلبس عادي زي الستات أنا مبعملش حاجة غلط وحياتي كلها واضحة».

أصغر زيجاتها

وقالت «نهلة»، إن أصغر زيجة تعرضت لها استمرت لمدة 48 ساعة فقط، «اتجوزت 48 ساعة، وبعدها اتطلقت عشان قالي مش هتروحي المسرح ومنعني من ده، فحسيت إني اتدبست».