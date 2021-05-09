6 أضرار لتناول الشاي بعد الإفطار في رمضان.. أبرزها القولون العصبي والسكر

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشاي هو المشروب المفضل لدى الكثير من المصريين، والذي يكون الوقت المفضل لشربه لديهم بعد تناول وجبات الطعام الدسمة أو بعد وجبة الإفطار في رمضان مباشرة، غير مدركين المخاطر الصحية التي تسببها تلك العادة.

أبو الحجاج: الشاي من مسببات الأنيميا للإنسان السليم ويسبب تكسير الحديد بالجسم

وعن أضرار تناول الشاي عقب الإفطار في رمضان، تقول الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول الشاي بعد وجبة الافطار في رمضان، أو بعد الوجبات الغذائية مباشرة، يسبب الكثير من الأضرار، من أبرزها تكسير الحديد في الجسم، والذي على إثره يسبب الأنيميا للشخص السليم، أو زيادة معدلاتها للشخص المصاب بها.

تناول الشاي بعد الوجبات الغذائية يسبب تكسير الكالسيوم وأمراض للحوامل

واضافت الدكتورة ولاء ابو الحجاج أثناء حديثها لـ«هن»، أن أضرار تناول الشاي بعد الوجبات الغذائية لم تتوقف عن هذا الحد، بل يسبب أيضا تكسير في الكالسيوم الموجود بالجسم، مشيرة إلى أن تكسير الكاليسوم يسبب خطورة عل جسم الإنسان ويفقده عنصرا هاما من العناصر اللازمة لبناء الجسم.

وأكدت استشاري التغذية العلاجية، أن تناول الحوامل للشاي بعد الوجبات الغذائية يعرضهن لنسبة من هشاشة العظام، مضيفة أن تناول الشاي بعد الإفطار في رمضان من مسببات القولون العصبي.

يجب تناول الشاي بعد مرور ساعتين من تناول الوجبة الغذائية

وأشارت ابوالحجاج إلى أنهعند وضع السكر على الشاي يؤدي إلى أول خطوات الإصابة بمرض السكر، مؤكدة أنه لا يفضل تناوله بعد الطعام مباشرة، لانه يضعف جدار البطن.

ونصحت استشاري التغذية العلاجية، بتناول الشاي بعد الافطار بساعتين منعا لاضراره على الصحة.