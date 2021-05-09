القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتشوق المصريون لمعرفة من هي السيدة جلوريا فيتال التي حلمت بزيارة مصر فهي سيدة أمريكية استقبلها مجموعة من شباب مصر خلال الأيام الماضية بعد أن أعلن ابنها، الذي يعمل مدرس تاريخ، أن والدته المصابة بالسرطان تريد تحقيق أمنيتها بزيارة مصر وكان بعض مسؤولي ميناء القاهرة الجوى، في استقبال جلوريا فيتال فور وصولها من نيويورك في زيارة للقاهرة بصحبة ابنها بدعوة من تنسيقية شباب الأحزاب.

من هي السيدة جلوريا فيتال التي حلمت بزيارة مصر؟

هي سيدة تنتمي إلى ولاية نيويورك ونجلها يعمل مدرس تاريخ في إحدى المدارس بالولايات المتحدة الأمريكية وهو من عشاق مصر ايضًا وهو قارئ جيدًا عن مصر وكان سببًا في أن ينقل هذا الحب إلى والدته من خلال الحكي عن تاريخها وحضارتها وثقافتها الشعبية وغيرها من الأمور التي زادتها تعلق.

السيدة جلوريا فيتال التي حلمت بزيارة مصر، بدأت رحلتها منذ أسبوع للقاهرة بعد أن طلبت زيارة مصر منذ فترة، وحان الوقت أن تزورها وعبرت عن حبها بأكثر من طريقة، وقالت إنها تحب مصر كثيرًا، وهذه الزيارة كانت إحدى أمنياتها، وتمنت أن تتمتع بعمرٍ طويٍلٍ لتكرر زيارتها إلى مصر.

السيدة جلوريا فيتال تصف استقبال المصريين لها بـ«العظيم»

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب، التي تولت تنظيم زيارتها إلى مصر: «السيدة جلوريا فيتال تواصلت أسرتها معنا لتقديم الشكر، ووصفت استقبال المصريين لها بالعظيم سواء من باب الود والمشاعر والطريقة التي يستقبل المصريون ضيوفهم بها، كما أثنوا على الاهتمام بحالتها الصحية وتواصلنا مع أسرتها منذ بداية السفر في نيويورك وكان لذويها بعض الطلبات، وأوصلناها إلى شركة مصر للطيران وجرى توفير كافة الإجراءات وسبل الراحة والأدوية».