شاب يعتذر لزوجته بسبب «لعبة نيوتن».. «افتحي الباب عاوز أفطر مع العيال»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تدوينة ساخرة حول أحداث مسلسل «لعبة نيوتن»، نشرها شاب يدعى إسلام الشافعي، صاحب الـ31 عاما، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كانت عبارة عن مشهدين مختلفين من المسلسل ظهر خلالهما الفنان محمد ممدوح الذي يجسد شخصية «حازم» بصحبة عائشة بن أحمد «أمينة»، أما المشهد الآخر بصحبة منى زكي «هنا».

منشور الزوج

وفي مقارنة طريفة بين المشهدين، علق الزوج على موقف بطل العمل محمد ممدوح، بين وجوده مع حبيبته «أمينة»، وطليقته «هنا»، ودوّن خلال المنشور، قائلا: «فيه ست بتنور الراجل بضحكتها وفيه ست بتطفيه بغبائها».

اعتذار الزوج لزوجته في منشور آخر

وعقب مرور ساعات قليلة من المنشور الساخر للزوج، سرعان ما فوجئ أصدقاؤه، باعتذاره لزوجته في منشور آخر، قال خلاله: «أنا بعتذر يا جماعة عن البوست ده اللي اتفهم غلط، ومفيش ست بتطفي الراجل، الراجل هو اللي بيطفي الست، افتحي الباب عايز أفطر مع العيال».

تداول المنشورين

وسرعان ما لاقت منشورات الزوج الثلاثيني انتشارا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول اعتذاره لزوجته عن الموقف بشكل ساخر، وهو ما كشف تفاصيله «إسلام» خلال حديثه لـ«هن»، قائلا: «الموضوع بدأ بإني نشرت بوست قبل الفطار فيه صورة من مسلسل لعبة نيوتن وكتبت عليه فيه ست بتنور الراجل بضحكتها وفي ست بتطفيه بغبائها، وطبعا مراتي صحيت لاقيتني بأكل ابني وكانت مبسوطة لحد ما مسكت الموبايل ووشها اتقلب وطريقتها اتغيرت مع سؤال سريع، إيه اللي إنت عملته ده؟».

وتابع الزوج الثلاثيني: «أنا قعدت شوية أفكر أنا ممكن أكون عملت إيه؟ لحد ما هي ورتنى البوست من موبايلها، طبعا أنا قعدت أقنعها إن البوست عادي جدا ومش معنى إني نشرته أبقى أقصدها وكدة، طبعا هي مش مقتنعة، واضطريت أشهد واحدة قريبتنا على طول بتصلح بينا في المواقف اللي زي دي وأكدت على كلامي إني مقصدش وكدة، بس مراتي صممت إني أمسح البوست يا إما تروح بيت أبوها، وأنا صممت مش همسح البوست ومش بحب حد يؤمرني، بس في نفس الوقت مش عايزها تزعل، فجاتلي فكرة إن أعمل بوست بشكل فكاهي وبعتذر فيها بشكل لطيف وفي نفس الوقت ببين حبي ليها والعيال».

رد فعل الزوجة من المنشور

أما عن رد فعل الزوجة من اعتذار زوجها، قال «إسلام»: «فرحت جدا من البوست، لأنها شافت إني بحبها ومقدرش أستغنى عنها».