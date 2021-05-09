أول تعليق من نهلة سلامة بعد حلقة «رامز عقله طار»: سعيدة رغم لسانه الطويل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعربت الفنانة نهلة سلامة، عن سعادتها البالغة عقب استضافتها اليوم، ببرنامج «رامز عقله طار»، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تعليق نهلة سلامة

ودونت الفنانة خلال المنشور قائلة: «الحمد لله حلقتي تريند في مصر وجوجل كمان، وبمناسبة اللي بيبعتولي إني كنت عارفة ولا مش عارفة، أنا وصلتني دعوة لحضور فعاليات موسم الرياض، وروحت وطلع في الآخر رامز عقله طار، سعيدة بالتجربة رغم لسان رامز الطويل».

معلومات عن نهلة سلامة

- من مواليد مايو عام 1968، أي تبلغ من العمر 53 عاما.

- ولدت في أسرة فنية فوالدها هو الموسيقي فاروق سلامة وعمها الموسيقي جمال سلامة.

- جاءت بداياتها التمثيلية من خلال المسرح حيث شاركت في عدة مسرحيات منها، «عالم كورة»، «بولوتيكا»، «للسيدات فقط».

- انتقلت بعدها إلى السينما وشاركت بالعديد من الأعمال في فترة التسعينيات منها «جحيم إمرأة، مستر كاراتيه، أمريكا شيكا بيكا»، وبالنسبة لمجال الدراما التلفزيونية فمن أبرز أعمالها «زمن عماد الدين، امرأة من الصعيد الجواني، حكاية حياة».

- اشتهرت بتقديمها بعض مشاهد الإغراء في عدد من الأفلام.

- غابت هذا العام عن المشاركة في السباق الرمضانى 2021، بينما شاركت منذ أيام في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي، والمذاع على فضائية «القاهرة والناس».

برنامج رامز عقله طار

يشار إلى أن رامز جلال، استضاف على مدار الحلقات الماضية، في برنامج «رامز عقله طار»، عددا كبيرا من المشاهير، منهم محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى نادي الزمالك، ومهاجم النادي الأهلي مروان محسن، والفنان حمادة هلال، وطارق يحيى، والفنان معتصم النهار، والكابتن رمضان صبحي، والفنان كريم عفيفي، نجم مسرح مصر، والفنانة نسرين طافش، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، فضلا عن الفنان محمد هنيدي، ودينا الشربيني، عدد أخر من نجوم الفن وكورة القدم.