ما المشكلات الصحية التي يشير إليها جلد عنقك الأسود؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

"العنق الأسود" هو مصطلح يستخدم لوصف حالة يكون فيها جلد عنقك أغمق بشكل ملحوظ من الجلد المحيط به، ويشار إليه أيضًا باسم "العنق الداكن".

قد يكون التغيير في اللون مزعجًا، ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يكون سواد الجلد هذا علامة تحذير لشيء أكثر خطورة، لذلك من المهم مراجعة الطبيب لتحديد السبب لتلقي العلاج، كما جاء في موقع "healthline" الطبي.

أعراض العنق الأسود:

يتمثل العرض الأساسي للرقبة السوداء في سواد جلد الرقبة، في بعض الحالات، قد يؤثر اللون الداكن أيضًا على مناطق أخرى من الجسم، وغالبًا ما تكون الإبطين، وتشمل الأعراض الأخرى التي قد تصاحبها ما يلي:

جلد سميك.

بشرة ناعمة الملمس.

الحكة.

أسباب اسمرار العنق:

قد يكون سواد العنق ناتجًا عن حالات مختلفة بما في ذلك ما يلي:

1- التهاب الجلد المهمل:

التهاب الجلد المهمل هو حالة يتغير فيها لون الجلد بسبب عدم غسله بشكل صحيح، ويحدث ذلك بعد تراكم العرق والبكتيريا والدهون والمواد الأخرى بسبب نقص النظافة، ويُعرف أيضًا باسم "مرض جلدي غير مغسول"، وهو اضطراب نادر ولكن يمكن علاجه بسهولة عن طريق تنظيف المنطقة بالماء والصابون أو الكحول ويتم منعه من خلال الحفاظ على النظافة الشخصية.

2- تصبغ الجلد الناجم عن المخدرات:

قد يحدث فرط تصبغ الجلد نتيجة لبعض الأدوية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أدوية مضادة للالتهاب خالية من الستيرود.

الفينيتوين.

مضادات الملاريا.

أميودارون.

الأدوية المضادة للذهان.

التتراسيكلين.

3- القهم العصابي:

هي حالة يتحول فيها الجلد إلى اللون الداكن والسميك وقد يكون مخمليًا، ويمكن أن تظهر على الرقبة، وفي ثنايا الجلد، وفي أماكن أخرى من الجسم، والقهم العصابي ليس مرضًا، كما أنه ليس معديًا أو ضارًا في حد ذاته.

وغالبًا ما يكون مرتبطًا بمستوى الأنسولين، وعادة ما يظهر عند المصابين بمقدمات السكري أو مرض السكري، بالإضافة إلى أن الأطفال الذين يصابون بالقهم العصابي هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

علاج اسوداد الرقبة:

يُعد علاج الحالة الأساسية التي تسبب سواد عنقك أمرًا أساسيًا للقضاء عليه ومنع تكراره، وفي بعض الحالات، قد يتلاشى اللون عندما يتم علاج الحالة، وقد تشمل خيارات العلاج للرقبة السوداء ما يلي:

الأدوية التي تستلزم وصفة طبية بما في ذلك حمض الساليسيليك، وريتين-أ ، وأحماض ألفا هيدروكسي، بالإضافة إلى أدوية حب الشباب عن طريق الفم.

-التقشير الكيميائي.

- علاجات الليزر.