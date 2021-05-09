مصمم فستان زفاف نرمين الفقي: صممته على أيدي في يومين وتكلفته عالية جدا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

استطاعت الفنانة نرمين الفقي، خطف الأنظار خلال حلقة أمس من مسلسل «النمر»، عقب مشهد زفافها على الفنان محمد إمام في أحداث الحلقة.

فستان بسيط، بأكمام من الجوبير اللامع، منفوش قليلًا، وله فتحة صدر، مع طرحة طويلة من الجوبير، وحزام من الخصر، تألقت به الفنانة نيرمين الفقي مع الشعر المنسدل، والمكياج البسيط.

وعلى الفور، أثنى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على فستان زفاف الفنانة، الذي خطف الأنظار، متسائلين عن تفاصيله وكواليسه، خاصة إن الفنانة لم تظهر بفساتين زفاف كثيرًا.

مصمم فستان زفاف نرمين الفقي: صممته على أيدي في يومين

وفي هذا الصدد، كشف إسلام سعد، عن كواليس تصميمه للفستان التي تألقت به الفنانة، مؤكدًا أنه «هاند ميد»، وصُنع خصيصًا للفنانة نرمين الفقي.

وأشار مصمم الأزياء إسلام سعد، خلال حديثه لـ«هن»، أن خامات الفستان تركي كاملة، وأن التنفيذ كان «هاند ميد» في فترة وجيزة للغاية: «صممته على أيدي في يومين»، مؤكدًا أنه لم يقم بأخذ مقاساتها، ولكنه فعل الأمر بطريقة احترافية: «مخدتش مقاساتها، وعرفت أعمله، لدرجة إنها انبهرت بيه».

فستانين كانوا نصيب الفنانة، وليس واحد فقط من أجل العمل: «عملت فستانين مش واحد بس، نفس الشكل، لأنها هتضرب بالنار، خوفت يبوظ في المشهد، فاضطريت أعمل اتنين».

وعن تكلفة الفستان أكد مصمم الأزياء، أن تكلفته عالية جدًا.

مواعيد عرض مسلسل النمر

يعرض مسلسل النمر يوميًا، 3 مرات عبر قناة الحياة، يبدأ العرض الأول الساعة 10:45 مساءً، والإعادة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ثم 11:45 دقيقة صباحا، كما يعرض 4 مرات عبر قناة «الحياة دراما»، كما يتوافر المحتوى بالكامل ودون إعلانات عبر منصة العرض الإلكترونية للمشاهدة في أي وقت وفي أي مكان.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني.