عانت من السرطان وحققت حلمها في عمر الـ59.. لقطات من حياة ميريت عمر الحريري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفوقت على نفسها وأبرزت موهبتها التمثيلية، خلال الدراما الرمضانية لعام 2021، أثبتت مقولة «ابن الوز عوام»، هي الفنانة ميريت عمر الحريري، التي تشارك في 3 أعمال، إذ تقوم بدور «أم زياد»، محمود حجازي، التي رفضت خطبته من «نور» مايان السيد، خلال مسلسل «حرب أهلية»، مع الفنانة يسرا.

ولفتت ميريت عمر الحريري الأنظار أيضا خلال دورها في مسلسل «إللي مالوش كبير»، مع الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب دورها في مسلسل «قصر النيل»، مع الفنانة دينا الشربيني.

ويُقدم«هُن» خلال السطور التالية، معلومات ولقطات من حياة ميريت عمر الحريري

أسرتها ودراستها

- هي ميريت عمر محمد صالح الحريري ولدت في 17 مايو 1961.

- درست التاريخ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

- عملت ميريت موظفة في شركة، وكانت تعتني بأطفالها فقط.

- ظلت سنين طويلة بعيدة عن الأضواء دون أن تنسى حلمها حتى بلغت 59 عاما وبدأت في المشاركة بالأعمال الفنية.

- تزوجت ميريت مبكرا وأنجبت أطفالا ما تسبب في تأخر عملها الفني.

- كانت في البداية مع رغبتها في العمل بمجال التصوير والإخراج ولكن والدها رفض المساعدة.

- التحقت ميريت بعدة ورش تمثيلية، كورشة استديو الممثل تدريب حسام داغر عام 2018.

- التحقت أيضّا بورشة نقابة المهن التمثيلية علي خليفة ومحمد عبد الهادي لعام 2019.

قصتها مع السرطان

كشفت ميريت، عن قصة إصابتها ورحلتها مع السرطان، إذ قالت خلال استضافتها في برنامج «شارع النهار»، على قناة النهار: «لما عرفت إن عندي سرطان اعتبرت إن ربنا بعتلي هدية، خضت الصدمة لوحدي ومعرفتش ولادي لحد ما بدأت آخذ الإجراءات، مكنتش عايزة حد يطبطب عليا، ولا يقولي ده مرض خبيث».

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