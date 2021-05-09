حدث في «لحم غزال».. عقوبة من يصور فيديوهات مسيئة لزوجته ويشهر بها: تصل لـ3 سنوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الآونة الأخيرة تعددت حالات الابتزاز والتصرفات غير الأخلاقية من قبل بعض الرجال تجاه زوجاتهم، وناقشت بعض المسلسلات الرمضانية لعام 2021 هذه الواقعة، وكان أخرها مع مسلسل لحم غزال، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق ومي سليم، والتي تعرضت للابتزاز من قبل زوجها الذي يقوم بدوره الفنان ياسر الطوبجي، الذي قام بانتهاز فرصة دخولها الحمام وصورها عارية بهاتفه المحمول، ومن ثم بدأ في تهديدها بها حتى لا تطلب الطلاق منه، ليقوم في نهاية الأمر بإرسالها لأهل الحارة عبر هواتفهم بعدما نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسسل لحم غزال، لم يكن الوحيد الذي ناقش فكرة ابتزاز الأزواج لزوجاتهم وإهانتهن، ومن ثم التشهير بهن وبحياتهن الشخصية، بل هناك مسلسلات أخرى.

ولكن يبقى الأمر والسؤال الذي يتبادر لأذهان الكثير من السيدات، كيف يمكنهن التصرف في حال التعرض للابتزاز، والتشهير من قبل أزواجهن، وهو ما أجاب عليه أستاذ القانون شوقي السيد، والذي أعطى للزوجة أسس تجنبها الوقوع في هذه المخاطر، إذ قال خلال حديثه لـ«هن»:«قضايا الابتزاز يتم إدراجها في القانون تحت مسمى قضايا النصب، إذ تعتبر جُنحة، تتوقف عقوبتها على وسائل التهديد المختلفة».

العقوبة من سنة لـ3 سنوات

وأوضح أستاذ القانون خلال حديثه، كيفية تعامل الزوجة حال تعرضها للابتزاز من زوجها، حينما يتطرق الأمر لتصويره لفيديوهات لها: «تتوجه الزوجة على الفور لإدارة البلاغات الإلكترونية بوزارة الداخلية، لتقوم بتحرير محضر ضد المُبتز حتى إن كان الزوج، وعلى الفور يتم ضبطه وإحضاره، ومن ثم يتم حذف الفيديوهات التي معه على هاتفه المحمول أو من خلال شبكات الإنترنت».

وعن العقوبة التي تنتظر الزوج، قال إنه يتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم ضد المبتز، ويتم تحديد العقوبة اللازمة على حسب تصنيف الواقعة، في حالة الثبوت يحال الزوج لمحكمة الجنح لأنها جريمة في القانون، والعقوبة طبقًا للمادة 309 من قانون العقوبات تصل للحبس من سنة إلى 3 سنوات.