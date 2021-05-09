7 مكملات غير صحية احذر تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مكملات الفيتامينات طرق سهلة لتزويد جسمك بالعناصر الغذائية التي يحتاجها دون عناء تناول النظام الغذائي المثالي، ولكن هل تعلم أن بعضها غير صحي ويجب عليك تجنبها؟

1- كن حذرا قبل تناول الكالسيوم:

يساعد الكالسيوم في الحفاظ على قوة عظامك وقلبك لضخ الدم، ولكن لكي يتم امتصاصه بشكل صحيح، يجب أن يكون مصحوبًا بالكمية المناسبة من فيتامين د، وإذا لم يكن كذلك، قد يستقر الكالسيوم الإضافي في الشرايين بدلاً من مساعدة عظامك.

وحللت دراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية 2700 شخص تناولوا مكملات الكالسيوم على مدى 10 سنوات وخلصت إلى أن الكالسيوم الزائد تسبب في تراكم الشريان الأورطي والشرايين الأخرى، وفق ما أورد موقع "eathis".

2- قد يكون للكافا آثار جانبية:

الكافا هو مكمل طبيعي يستخدم لعلاج القلق والأرق، ووفقًا للمركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية (NCCIH)، وقد يكون له تأثير ضئيل في الحد من القلق.

ولكن تم ربطها بخطر إصابة الكبد الشديدة، في حين أنه قد يقلل من القلق، فإن الكثير منه قد يؤدي إلى تلف الكبد أو الفشل، و يسبب أيضًا اضطرابًا في الجهاز الهضمي، وصداعًا، ودوارًا، وآثارًا جانبية أخرى، لذا إذا اخترت تناول الكافا للحد من القلق، فكن حذرًا بشأن جرعتك ومدة تناول المكمل بانتظام لمنع حدوث ضرر دائم.

3- منتجات الصويا:

تستخدم منتجات الصويا لأعراض انقطاع الطمث، وصحة العظام، وتحسين الذاكرة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول، و قد تتناول النساء في سن اليأس أو ما قبل انقطاع الطمث مكملات عزل الصويا لدرء الأعراض، مثل الهبات الساخنة.

لكن احذر من الآثار طويلة المدى لهذه المكملات، حيث إن الاستخدام طويل الأمد لمكملات الايسوفلافون الصويا قد يزيد من خطر تضخم بطانة الرحم (سماكة بطانة الرحم التي قد تؤدي إلى السرطان).

4- لا ينصح دائمًا باستخدام أرز الخميرة الحمراء:

يُزعم أن أرز الخميرة الحمراء يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار ويمنع أمراض القلب، ومع ذلك، ترتبط هذه المكملات بمجموعة من الآثار الجانبية المحتملة، مثل مشاكل العضلات والكبد والكلى.

و حللت دراسة نُشرت في مجلة Pharmacy and Therapeutics فوائد ومخاطر أرز الخميرة الحمراء، ووجدت أن المكمل "غير موصى به للمرضى المصابين بفرط كوليسترول الدم" ولم يثبت أنه بديل آمن للستاتين لمرضى فرط شحميات الدم.

5- أحيانًا لا تناسب الجنكة جميع الأشخاص:

الجنكة هو مكمل عشبي يستخدم كعلاج طبيعي للقلق والخرف والتنكس البقعي، كما أنه يرتبط بزيادة وظيفة الذاكرة.

ومع ذلك، إذا كنت تتناول مكملات أو أدوية أخرى، فإن الآثار الجانبية للجنكة يمكن أن تفوق الفوائد بسرعة، وقد يخفض الجنكة ضغط الدم، لذا فإن تناوله مع أدوية ضغط الدم قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

وقد تؤدي العشبة أيضًا إلى زيادة خطر النزيف، خاصة إذا كنت تتناول مميعات الدم، مثل الوارفارين (الكومادين) وكلوبيدوجريل (بلافيكس) والأسبرين"، كما ترفع الجنكة وتخفض مستويات السكر في الدم، لذا ابتعد عنها إذا كنت تعاني من مرض السكري، ومن الأفضل استشارة الطبيب إذا كنت تتناول أي أدوية أو مكملات أخرى قبل تناول الجنكة.

6- البيتا كاروتين غير مسموح به للمدخنين:

بيتا كاروتين هو مكمل غذائي شهير لأنه يعمل كمضاد للأكسدة ومعزز للجهاز المناعي، ولكن إذا كنت مدخنًا أو لديك خطر متزايد للإصابة بسرطان الرئة، يُنصح بالابتعاد عن مكملات بيتا كاروتين الاصطناعية، وارتبط استخدام بيتا كاروتين بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص الذين يدخنون.

وحللت دراسة أن المدخنين الذكور الذين تناولوا مكملات بيتا كاروتين كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة، لذا إذا كنت تستخدم منتجات التبغ أو كنت معرضًا لخطر الإصابة بسرطان الرئة، فلا تقم بتضمين البيتا كاروتين مع المكملات الغذائية اليومية.

7- نبتة العرن المثقوب:

نبتة العرن المثقوب هي مكمل عشبي يساعد في اضطرابات النوم ويمكن أن يحد من القلق الخفيف أو الاكتئاب، ولكن ارتبطت بتفاعلات خطيرة للغاية وخطيرة مع العديد من الأدوية الشائعة، ويمكن أن تضعف من كفاءة عمل الأدوية الأخرى، بما في ذلك مضادات الاكتئاب وحبوب منع الحمل والسيكلوسبورين والديجوكسين (دواء القلب) وأدوية فيروس نقص المناعة البشرية وأدوية السرطان ومخففات الدم مثل الكومادين ".