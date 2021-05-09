نشأت في أسرة فنية وتميزت بجرأتها.. معلومات عن ضيفة رامز عقله طار اليوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلقة جديدة ينتظرها متابعو برنامج رامز عقله طار، حيث أعلنت منذ قليل، قناة Mbc مصر عن ضيف حلقة اليوم، من البرنامج الذي يعتمد في الأساس على المقالب في الضيوف من خلال شكل كوميدي، مما يجعل المشاهدين يتابعونه باستمرار أثناء الإفطار في شهر رمضان الكريم.

ضيف حلقة اليوم من برنامج رامز عقله طار هي الفنانة نهلة سلامة ونرصد معلومات عنها في التقرير التالي:

معلومات عن نهلة سلامة

- من مواليد مايو عام 1968، أي تبلغ من العمر 53 عاما.

- ولدت في أسرة فنية فوالدها هو الموسيقي فاروق سلامة وعمها الموسيقي جمال سلامة.

- جاءت بداياتها التمثيلية من خلال المسرح حيث شاركت في عدة مسرحيات منها، «عالم كورة»، «بولوتيكا»، «للسيدات فقط».

- انتقلت بعدها إلى السينما وشاركت بالعديد من الأعمال في فترة التسعينيات منها «جحيم إمرأة، مستر كاراتيه، أمريكا شيكا بيكا»، وبالنسبة لمجال الدراما التلفزيونية فمن أبرز أعمالها «زمن عماد الدين، امرأة من الصعيد الجواني، حكاية حياة».

- اشتهرت بتقديمها بعض مشاهد الإغراء في عدد من الأفلام.

- غابت هذا العام عن المشاركة في السباق الرمضانى 2021، بينما شاركت منذ أيام في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي، والمذاع على فضائية «القاهرة والناس».

برنامج رامز عقله طار

يشار إلى أن رامز جلال، استضاف على مدار الحلقات الماضية، في برنامج «رامز عقله طار»، عددا كبيرا من المشاهير، منهم محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى نادي الزمالك، ومهاجم النادي الأهلي مروان محسن، والفنان حمادة هلال، وطارق يحيى، والفنان معتصم النهار، والكابتن رمضان صبحي، والفنان كريم عفيفي، نجم مسرح مصر، والفنانة نسرين طافش، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، فضلا عن الفنان محمد هنيدي، ودينا الشربيني، عدد أخر من نجوم الفن وكورة القدم.

مواعيد عرض برنامج رامز عقله طار

ويُعرض برنامج رامز عقله طار يوميا على فضائية «إم بي سي مصر» عقب أذان المغرب مباشرة، حيث يحقق شعبية واسعة داخل الوطن العربي.