تعرف على فارق العمر بين محمد إمام ونيرمين الفقي بعد زفافهما في «النمر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة نيرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عدد من الصور من حفل زفافها على الفنان محمد إمام، ضمن أحداث مسلسل «النمر»، والتي تقوم بدور شمس الحلق، وفجرت مفاجأة حينما ذهبت إلى «النمر» في محبسه وطلبت منه الزواج، وأكدت له أنها ستقف إلى جواره ضد ابنة الشيمي هنا الزاهد.

إطلالة نيرمين الفقي في حفل زفافها

ظهرت نيرمين الفقي بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أبيض وطرحة طويلة، وماكياج تناسب مع إطلالتها كعروس.

وأبهرت متابعيها في ليلة الزفاف، وبدت وكأنه حفل زفافها الحقيقي، إذ لم يحالفها الحظ لارتدائه في الواقع كونها لم تتزوج بعد، ولكنها بدت به كالأميرات.

فارق العمر بين محمد إمام ونيرمين الفقي

بحسب موقع السينما، تبلغ الفنانة نيرمين الفقي، التي تلعب دور شمس الحلق، من العمر 48 عامًا، إذ أنها من مواليد 21 يونيو عام 1972، بينما محمد إمام يبلغ من العمر36 عامًا، فهو من مواليد 16 سبتمبر 1984، ويبلغ الفارق العمري بينهما 12 عامًا.

تعليقات الجمهور على حفل زفاف نيرمين الفقي

لقيت الصور التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزها: «قمر في الأبيض، عروسة حلوة أوي، عقبال فرحك الحقيقي، كيوت وقمراية يا نيرمين، ولا كإنه فرحك بجد، يسلم هالطلة، ربنا يفرحك بالعريس اللي يستاهل قلبك».

مسلسل النمر

مسلسل النمر بطولة باقة من النجوم بينهم محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد رياض، علاء مرسي، أحمد خالد صالح، ولاء الشريف، محمد محمود، أحمد حلاوة، وخالد أنور، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.